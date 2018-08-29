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Участковые избирательные комиссии начинают работу в Барнауле и с 29 августа принимают заявления от горожан, которые планируют проголосовать на выборах губернатора Алтайского края не по адресу своей регистрации в пределах региона.
"На избирательных участках с сегодняшнего дня и по 5 сентября избиратели могут подать заявление, чтобы проголосовать на выборах губернатора Алтайского края не по адресу регистрации, а на удобном для себя участке в пределах региона. Ранее такие заявления принимали в территориальных избирательных комиссиях или филиалах Многофункционального центра", — информирует пресс-центр городской администрации.
В данный момент на территории города находятся 252 избирательных участка для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах, не считая временных.
Прием граждан осуществляется: с понедельника по пятницу с 14:00 до 20:00; а в субботу и воскресенье с 10:00 до 14:00.
Напомним, что выборы губернатора Алтайского края состоятся 9 сентября.
Комментарии
Обязательно иду голосовать, ведь мы выбираем будущее нашего края.
Очень хорошо, что не нужно будет ехать домой, а проголосовать можно будет прям в барнауле.
Идем с женой на наши первые выборы. В планах на день: - выиграть автомобиль; - организовать групповушку. Для желающих присоединиться - сбор в 19-00 на крыльце краевой Администрации.
Тебе платят за то, что ты пишешь один и тот же коммент, только меняешь местами слова?
Обязательно иду на выборы, не могу пропустить такое важное событие, которое может изменить жизнь края.
Выборы Томенки это круто.
Это выборы не Томенко, а выборы губернатора. Путать не нужно.
29.08.2018 14:27
Мне никто не платит. Это моя программа действий на день выборов. Кстати приходи вечером на крыльцо.
От моего голоса может зависеть судьба региона, поэтому я принял решение, что на выборы иду точно.
14:31
Нет, это выборы Томенки!
29.08.2018 14:34
Анатолий
Бери свою жену Олесю и приходи вечером. Оторвемся по полной программе.
Спасибо, но нет. Я не из такого низшего общества как ты.
29.08.2018 14:37
Ну куда нам до тебя. Хотя я понял в чем причина твоей трусости. Ты боишься, что тебя вахтер в Администрации узнает и выйдет поздороваться. На этот случай я одену тебе на голову черный пакет на 30 литров. Тебя никто не узнает и ты никого не испугаешь.
Мда, нет слов, настолько глупых комментов я еще не видел
14:37
Он тебе жену свою предлагает, а ты отказываешься или у вас в высшем обществе принято по мальчикам?
Мда, нет слов, настолько глупых комментов я еще не видел
Ты не читаешь ту ахинею, что пишешь?
29.08.2018 14:45
Я никому никого не предлагаю. Будет групповушка. Ему может достаться собака. Или коза.