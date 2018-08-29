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Участковые избирательные комиссии начинают работу в Барнауле и с 29 августа принимают заявления от горожан, которые планируют проголосовать на выборах губернатора Алтайского края не по адресу своей регистрации в пределах региона.

"На избирательных участках с сегодняшнего дня и по 5 сентября избиратели могут подать заявление, чтобы проголосовать на выборах губернатора Алтайского края не по адресу регистрации, а на удобном для себя участке в пределах региона. Ранее такие заявления принимали в территориальных избирательных комиссиях или филиалах Многофункционального центра", — информирует пресс-центр городской администрации.

В данный момент на территории города находятся 252 избирательных участка для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах, не считая временных.

Прием граждан осуществляется: с понедельника по пятницу с 14:00 до 20:00; а в субботу и воскресенье с 10:00 до 14:00.

Напомним, что выборы губернатора Алтайского края состоятся 9 сентября.