Фото: gdemoi.ru

Угон мусоровоза совершил утром в среду, 29 августа, мужчина в центре Барнаула — по имеющимся данным, преступление было совершено около 07:00 на улице Чкалова в районе дома №52.

"Мужчина, на вид около 40 лет, угнал мусоровоз, после чего снес цепной барьер и скрылся в сторону проспекта Комсомольского. Примерно через 40 минут автомобиль был задержан по адресу Шевченко, 1", — сообщили в паблике "Инцидент Барнаул".

В УМВД по Барнаулу порталу Amic.ru подтвердили, что сообщение об угоне мусоровоза было зарегистрировано. Также в полиции добавили, что подозреваемый действительно задержан.

В данный момент выясняются все обстоятельства случившегося.