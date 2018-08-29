Фото: gdemoi.ru
Угон мусоровоза совершил утром в среду, 29 августа, мужчина в центре Барнаула — по имеющимся данным, преступление было совершено около 07:00 на улице Чкалова в районе дома №52.
"Мужчина, на вид около 40 лет, угнал мусоровоз, после чего снес цепной барьер и скрылся в сторону проспекта Комсомольского. Примерно через 40 минут автомобиль был задержан по адресу Шевченко, 1", — сообщили в паблике "Инцидент Барнаул".
В УМВД по Барнаулу порталу Amic.ru подтвердили, что сообщение об угоне мусоровоза было зарегистрировано. Также в полиции добавили, что подозреваемый действительно задержан.
В данный момент выясняются все обстоятельства случившегося.
Комментарии
похвальное стремление к западным ценностям, скоро уже асфальтоукладочные катки угонять начнут ))
Жаль администрации под окна подарок не успел довезти. Но ничего, в другой раз все получица.
Ну так Барнаулу надо же подтверждать свое лидерство в рейтинге психов