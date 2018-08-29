Часть Берлинской стены восстановят в Германии в качестве арт-проекта

В Германии собираются восстановить часть Берлинской стены, которая разделяла Федеративную Республику Германия и Германскую Демократическую Республику с 1961 по 1989 год, сообщает "Газета.Ru".

Возведение стены станет частью арт-проекта. Подойти к ней можно будет с середины октября в течение месяца. Для этого нужно будет приобрести билет за 15 евро.

Также придется сдать свой мобильный телефон. Вместо него будет выдан гаджет с экскурсионными маршрутами и документальными фильмами.

С помощью билета можно будет посетить выставки и концерты, устроенные в рамках арт-проекта.

Инициаторы хотят, чтобы люди, которые придут к Берлинской стене, смогли перенестись во времени в прошлое и прочувствовать - "каково это, потерять свободу".