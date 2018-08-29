Днем во вторник, 28 августа, вблизи деревни Исаково Зеленодольского района Татарстана столкнулись три автомобиля — два большегруза и одна легковушка, которая оказалась между грузовиками, пишет местная "Комсомольская правда".

Сообщается, что на 753-м километре трассы М7 на повороте на Свияжск водитель грузовика "Скания" из Барнаула, перевозивший новенькие иномарки, по предварительным данным, не смог вовремя заметить легковой автомобиль "Лада Ларгус". Большегруз на большой скорости врезался в легковушку и расплющил ее о впереди стоящую фуру.

Как пишет издание, все четверо людей, находившихся в "Ладе", погибли мгновенно. По некоторым данным, в ДТП удалось выжить 23-летней девушке, которая была госпитализирована.

Как пояснили в МВД Татарстана, в момент аварии на трассе проводились дорожные работы. Впереди идущий грузовик и следовавший за ним автомобиль "Лада Ларгус" остановились. Водитель второго длинномера не справился с его управлением из-за неисправности тормозной системы и въехал в стоявшие перед ним автомобили.