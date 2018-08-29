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Водитель грузовика из Барнаула устроил жуткое ДТП в Татарстане

, ИА "Амител"
Водитель длинномера не справился с его управлением из-за неисправности тормозной системы

Днем во вторник, 28 августа, вблизи деревни Исаково Зеленодольского района Татарстана столкнулись три автомобиля — два большегруза и одна легковушка, которая оказалась между грузовиками, пишет местная "Комсомольская правда".

Сообщается, что на 753-м километре трассы М7 на повороте на Свияжск водитель грузовика "Скания" из Барнаула, перевозивший новенькие иномарки, по предварительным данным, не смог вовремя заметить легковой автомобиль "Лада Ларгус". Большегруз на большой скорости врезался в легковушку и расплющил ее о впереди стоящую фуру.

Как пишет издание, все четверо людей, находившихся в "Ладе", погибли мгновенно. По некоторым данным, в ДТП удалось выжить 23-летней девушке, которая была госпитализирована.

Как пояснили в МВД Татарстана, в момент аварии на трассе проводились дорожные работы. Впереди идущий грузовик и следовавший за ним автомобиль "Лада Ларгус" остановились. Водитель второго длинномера не справился с его управлением из-за неисправности тормозной системы и въехал в стоявшие перед ним автомобили.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

29.08.2018 15:36
- гость -

не мог что-ли на обочину нырнуть? всяко меньше последствий....
видимо заснул

0  0
29.08.2018 15:43
- гость -


29.08.2018 15:36
- гость -
Видимо Груз оказался дороже человеческих жизней...

0  0
29.08.2018 15:53
- гость -

Вот почему всегда свое раздолбайство водители валят на тормоза? Мое мнение, что тормоза могут отказать только у нерадивых и безответственных "тормозов"! По вине горе водителей снижается уважение к настоящим профессионалам!

0  0
29.08.2018 16:11
- гость -

куда там нырнешь? там отбойники

0  0
29.08.2018 16:26
Гость

А не мог бы он в кювет нырнуть?

0  0
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