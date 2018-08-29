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Бродячие собаки терроризируют райцентр на Алтае и убивают птиц сотнями

, ИА "Амител"
С начала июня дикие псы убили несколько сотен домашних птиц

В селе Тюменцево Тюменцевского района жители уже третий месяц не могут решить проблему бродячих собак. По словам местных жителей, дикие псы с начала июня убивают птиц.

Животные нападают на птичники. Всего за три месяца было убито 297 птиц.

"Мы потеряли 64 птицы. Это минимум 16 тысяч рублей, не считая корма. Кто мне возместит ущерб? Никто этого делать не собирается", — рассказала порталу Amic.ru жительница райцентра Ольга Неклюдова.

Жители села рассказывают, что свора бродячих собак начала убивать домашнюю птицу в июне. В августе нападения собак продолжились.

"Вначале мы думали, что это хорьки душат птицу. Но потом мы выследили, кто этот делал. Караулили ночью и увидели, как псы забегают во двор. Собаки выглядели дико, зубами раздирали сетку, на бегу разрывали птиц", — продолжает потерпевшая.

Всего от агрессии животных пострадали 15 семей райцентра. Люди обратились с устной жалобой в местную администрацию. Однако, по словам сельчан, там им никто не собирается помогать.

"К нашим властям обращаться бесполезно, в сельской администрации, куда мы пришли, сказали, что у них нет полномочий ни убить, ни отловить. Это беспризорные собаки, а одна вроде домашняя. Пока на людей они не нападали. Но все может случиться в первый раз, нам страшно", — рассказывает жительница Тюменцево.

Пострадавшие написали жалобу в прокуратуру. Люди просят провести прокурорскую проверку "действий/бездействия администрации села Тюменцево Алтайского края по вопросу отсутствия организации мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения, повлекших причинение имущественного вреда жителям, а также выразившихся в нарушении их прав", сказано в обращении.

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

29.08.2018 15:09
- гость -

причём тут собаки? у соседей ночью лиса так дюжину кур передушила за минуту и через забор сбежала испугалась.

0  0
29.08.2018 15:09
- гость -

в деревнях уже собак не осталось- кормить нечем.

0  0
29.08.2018 15:28
- гость -

Томенко пишите, обязательно поможет, он всем обещает помочь

0  0
29.08.2018 15:29
- гость -

Как страшно жить в Тюменцево...

0  0
29.08.2018 15:42
Гость

Проблема бродячих собак (именно собак!) уже не первый год присутствует, никто её не решает и решать, не собирается(

0  0
29.08.2018 15:43
- гость -

ну если шары бухлом по гланды залить, то ночью и лиса собакой покажется.

0  0
29.08.2018 15:49
Зоолюб

Собаки только у плохох людей кур порвали, а у хороших не тронули!

0  0
29.08.2018 16:19
- гость -

Надо сетку нормальную ставить,с проволокой не менее 3 мм толщиной, тогда собаки ее не порвут. А ржвая 1 мм сама сыпется.

0  0
29.08.2018 16:23
- гость -

16:19
- гость -
А ржвая 1 мм сама сыпется.

Всё так! Сыпется прямо на заводе, её потом по мешкам рассыпают и продают россыпью. Проволока-песок называется.

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