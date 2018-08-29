В селе Тюменцево Тюменцевского района жители уже третий месяц не могут решить проблему бродячих собак. По словам местных жителей, дикие псы с начала июня убивают птиц.

Животные нападают на птичники. Всего за три месяца было убито 297 птиц.

"Мы потеряли 64 птицы. Это минимум 16 тысяч рублей, не считая корма. Кто мне возместит ущерб? Никто этого делать не собирается", — рассказала порталу Amic.ru жительница райцентра Ольга Неклюдова.

Жители села рассказывают, что свора бродячих собак начала убивать домашнюю птицу в июне. В августе нападения собак продолжились.

"Вначале мы думали, что это хорьки душат птицу. Но потом мы выследили, кто этот делал. Караулили ночью и увидели, как псы забегают во двор. Собаки выглядели дико, зубами раздирали сетку, на бегу разрывали птиц", — продолжает потерпевшая.

Всего от агрессии животных пострадали 15 семей райцентра. Люди обратились с устной жалобой в местную администрацию. Однако, по словам сельчан, там им никто не собирается помогать.

"К нашим властям обращаться бесполезно, в сельской администрации, куда мы пришли, сказали, что у них нет полномочий ни убить, ни отловить. Это беспризорные собаки, а одна вроде домашняя. Пока на людей они не нападали. Но все может случиться в первый раз, нам страшно", — рассказывает жительница Тюменцево.

Пострадавшие написали жалобу в прокуратуру. Люди просят провести прокурорскую проверку "действий/бездействия администрации села Тюменцево Алтайского края по вопросу отсутствия организации мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения, повлекших причинение имущественного вреда жителям, а также выразившихся в нарушении их прав", сказано в обращении.