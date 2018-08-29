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Прокуратура нашла чужие долги в квитанциях за ЖКХ

, ИА "Амител"
Виновные должностные лица, допустившие нарушение порядка выставления счетов, привлечены к дисциплинарной ответственности

Фото: vdv-zelenograd.ru

В Санкт-Петербурге расчетный центр Смольного ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство" (через который проходит 70% платежей за ЖКХ в городе) незаконно включал в квитанции петербуржцев чужие долги, накопленные предыдущими собственниками жилья, пишет "Коммерсант" со ссылкой на итоги проверки прокуратуры.

Надзорное ведомство выяснило, что в мае центр ВЦКП разослал жителям города 419 тыс. долговых счетов. По многим из них требовалось платить за коммунальные ресурсы, поставленные еще в 2007-2008 годах. По словам местных жителей, к стандартной месячной плате за коммуналку пришел дополнительный счет, который в некоторых случаях достигал 30-40 тыс. руб. В итоге за месяц ВЦКП собрал по долговым счетам 724 миллиона рублей.

Петербуржцы обратились в прокуратуру. В итоге ведомство выявило нарушения при направлении долговых счетов за услуги ЖКХ, оказанные более трех лет назад. Напомним, что срок исковой давности по коммунальным платежам составляет три года, за исключением тех случаев, когда управляющая компания пытается взыскать долги через суд.

Практически в каждом случае прокурорскими проверками установлено, что граждане, получившие квитанции, не являются потребителями и плательщиками в силу различного рода обстоятельств, таких как смерть ранее проживавшего в жилом помещении лица, смена собственника или обслуживающей организации. Отметим, что по закону обязанность по внесению платы за коммунальные услуги возникает у собственника жилого помещения с момента регистрации права собственности. Таким образом, новый собственник не должен оплачивать задолженность за предыдущего собственника квартиры.

"По итогам проверки прокуратурой Петербурга внесено представление вице-губернатору по ЖКХ Николаю Бондаренко об устранении нарушений федерального законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено. Виновные должностные лица, допустившие нарушения порядка выставления счетов, привлечены к дисциплинарной ответственности", — сообщила старший помощник прокурора города по связям со СМИ Юлиана Алексеева.

Заведующий отделом развития ВЦКП Александр Локтионов, в свою очередь, сообщил, что взыскание долгов по ЖКХ — "планомерная работа по снижению кредиторской задолженности в городе". По его мнению, конфликтную ситуацию, когда жителю многоквартирного дома пришел чужой долг за коммуналку, должны решать три субъекта: прошлый и нынешний собственник жилья, а также управляющая компания.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

29.08.2018 16:05
- гость -

12:05
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0  0
29.08.2018 16:08
- гость -

12:08
Кукареку, это я!

12:07
Последние годы мы все работали и частично компенсировать прошлые провалы, отметил Путин

12:05
Путин: в 2000-х я был против этих изменений, на такой момент такая позиция была обоснованной
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0  0
29.08.2018 16:10
- гость -

пришел дополнительный счет, который в некоторых случаях достигал 30-40 тыс. руб. В итоге за месяц ВЦКП собрал по долговым счетам 724 миллиона рублей.
.
хм.. сдается мне что данные петербужевцы реально слепые или где? как можно платить не свое?

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