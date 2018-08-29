Путин объявил о смягчении пенсионной реформы

Президент Владимир Путин в телеобращении к россиянам объявил об изменении условий пенсионной реформы, которые предложило правительство, а Госдума утвердила в первом чтении.

В частности, Путин предложил поднять пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет.

"Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет", — заявил Путин.

Кроме того, как заявил президент, многодетные матери должны выходить на пенсию раньше. Те, у кого трое детей, — раньше на три года, четверо детей — на четыре.

"А для женщин, у которых 5 и более детей, все должно остаться, как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет", — подчеркнул Путин.

"Второе. Как уже говорилось, пенсионный возраст предполагается повышать постепенно, чтобы люди могли адаптироваться к новой жизненной ситуации, выстроить свои планы. Но хорошо понимаю, что сложнее всего придется тем, кто первым столкнется с повышением пенсионного возраста. Уже совсем скоро. И мы должны это учитывать. В этой связи предлагаю для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, установить особую льготу — право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. Для примера, человек, который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019 года. То есть, повторю, на 6 месяцев раньше", — добавил президент.

"Третье. Что заботит и даже, сказал бы, пугает людей предпенсионного возраста? Они опасаются столкнуться с риском потери работы. С тем, что могут остаться и без пенсии, и без зарплаты. Ведь после 50 работу действительно сложно найти. В этой связи мы должны предусмотреть дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан старших возрастов на рынке труда. Поэтому на переходный период предлагаю считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию", — заключил Путин.

По его словам, пенсионная реформа позволит увеличивать пенсии на 1000 рублей в год, доведя ее размер до 20 тысяч рублей к 2024-2025 годам.

О намерении сделать отдельное заявление о пенсионной реформе Путин объявил во вторник, 28 августа. Он подчеркнул, что если "ответственно относиться к стране, то принцип "после меня хоть потоп" неприменим", заявил Путин.