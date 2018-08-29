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Путин объявил о смягчении пенсионной реформы

, ИА "Амител"
Как отметил президент, пенсионная реформа позволит увеличивать пенсии на 1000 рублей в год

Фото: кадр из видео

Президент Владимир Путин в телеобращении к россиянам объявил об изменении условий пенсионной реформы, которые предложило правительство, а Госдума утвердила в первом чтении.

В частности, Путин предложил поднять пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет.

"Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет", — заявил Путин.

Кроме того, как заявил президент, многодетные матери должны выходить на пенсию раньше. Те, у кого трое детей, — раньше на три года, четверо детей — на четыре.

"А для женщин, у которых 5 и более детей, все должно остаться, как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет", — подчеркнул Путин.

"Второе. Как уже говорилось, пенсионный возраст предполагается повышать постепенно, чтобы люди могли адаптироваться к новой жизненной ситуации, выстроить свои планы. Но хорошо понимаю, что сложнее всего придется тем, кто первым столкнется с повышением пенсионного возраста. Уже совсем скоро. И мы должны это учитывать. В этой связи предлагаю для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, установить особую льготу — право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. Для примера, человек, который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019 года. То есть, повторю, на 6 месяцев раньше", — добавил президент.

"Третье. Что заботит и даже, сказал бы, пугает людей предпенсионного возраста? Они опасаются столкнуться с риском потери работы. С тем, что могут остаться и без пенсии, и без зарплаты. Ведь после 50 работу действительно сложно найти. В этой связи мы должны предусмотреть дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан старших возрастов на рынке труда. Поэтому на переходный период предлагаю считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию", — заключил Путин.

По его словам, пенсионная реформа позволит увеличивать пенсии на 1000 рублей в год, доведя ее размер до 20 тысяч рублей к 2024-2025 годам. 

О намерении сделать отдельное заявление о пенсионной реформе Путин объявил во вторник, 28 августа. Он подчеркнул, что если "ответственно относиться к стране, то принцип "после меня хоть потоп" неприменим", заявил Путин.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

29.08.2018 16:27
- гость -

Ну что холопы путинские радуйтесь, как хорошо что я работаю в черную и до пенсии все равно не доживу

0  0
29.08.2018 16:29
- гость -

В Японии пенсия 135000 рублей. У нас 7000. Власти Страны совсем не работают.

0  0
29.08.2018 16:30
- гость -

А отцы которые одни детей воспитывают, потому что мама хвостом вильнула и новому хахалю убежала не должны раньше выходить на пенсию? Вроде по конституции права равны у мужчин и женщин.

0  0
29.08.2018 16:30
- гость -

ай да царь! ай да молодец!!!!

0  0
29.08.2018 16:33
гость

Это было ну уж очень предсказуемо...

0  0
29.08.2018 16:33
- гость -

ооо, вот это "смягчение"
озвучивалось повышение пенсии на 1т.р./в мес
сейчас уже на 1т.р./в год..

0  0
29.08.2018 16:33
Дмитрий,Николай, Анжелика

Власти не могут найти 7000 рублей на пенсии. Зачем нам такая власть, которая находит себе 230 милионов на квартиру, а на маленькие пенсии не может найти?

0  0
29.08.2018 16:34
- гость -

Период, когда во взрослую жизнь входило очередное малочисленное поколение, пришёлся и на середину 90-х годов прошлого века. Но именно в это время страна столкнулась ещё и с тяжелейшим экономическим, социальным кризисом, с его катастрофическими последствиями. Это привело ко второму мощному демографическому удару. Родилось ещё меньше детей, чем ожидали. Демографический провал конца 90-х оказался сопоставим с 1943-м и 1944-м военными годами.

ага, и этот демографический провал продолжается до сих пор...
берем демографический справочник и смотрим на распределение численности населения по возрасту
0-4 года - 9 млн 581 тыс
5-9 лет - 8 млн 558 тыс
10-14 лет - 7 млн 408 тыс
15-19 лет - 6 млн 689 тыс
20-24 лет - 7 млн 827 тыс
25-29 лет - 11 млн 878 тыс
30-34 лет - 12 млн 537 тыс
...

0  0
29.08.2018 16:34
месный

а где рабочие места тем кому за 50? А скакого хрена есть некоторые которые получают пенсию намного больше чем обычные люди которые всю жизнь работали и налоги платили, а эти некоторые всю жизнь на наши налоги жили и пенсия у них во много раз больше - чё за фигня , а пЫня?!

0  0
29.08.2018 16:35
Пс

Нам нужно развиваться, а вы должны отнестись с понимаеием что вам пенсию позже платить будут. И нищие станут еще беднее, а богатые , имея льготы, еще богаче.

0  0
29.08.2018 16:35
- гость -

"А для женщин, у которых 5 и более детей, все должно остаться, как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет", — подчеркнул Путин.
Нелогично. 5 детей её прокормят, ей и пенсия не нужна.

0  0
29.08.2018 16:38
- гость -

Но неоспоримым фактом является то, что благодаря комплексу принятых государством мер и, что очень важно, более ответственному отношению людей к своему здоровью, сегодня темпы роста продолжительности жизни в России – одни из самых высоких в мире. За последние 15 лет продолжительность жизни выросла почти на 8 лет (7,8 года). (с)

))

0  0
29.08.2018 16:39
- гость -

А между тем,Сбербанк зарабатывая на россиянах большие бабки, вкладывал их , то в украинские отделения(были отжаты после докапитализации), то в лондонские, американские, турецкие...
И везде понес убытки, которые исчисляются уже миллиардами.
Ео ничего, ничего, россияне богаты, они еще прибыль дадут, щас ставочки поднимутся.

0  0
29.08.2018 16:43
- гость -


"А для женщин, у которых 5 и более детей, все должно остаться, как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет", — подчеркнул Путин.
Нелогично. 5 детей её прокормят, ей и пенсия не нужна.
-------
15 лет в декрете. итого общего стажа лет 12. и на пенсию - внуков нянчить. ляпота!
нахлебники будут плодиться.

0  0
29.08.2018 16:43
- гость -

Бюджет России 16 триллионов рублей, такая же сумма разворовывается олигархами и чиновниками. Может проблему с воровством решить?

0  0
29.08.2018 16:46
- гость -

ее размер до 20 тысяч рублей к 2024-2025 годам.
-----------------------------------------------------------------------
а курс рубля будет 200? хороша пенсия 100 долл.

0  0
29.08.2018 16:46
- гость -

"На госзакупках воруют столько же, сколько госбюджет тратит на образование, культуру и спорт вместе взятые".

0  0
29.08.2018 16:53
владимир

ну вот и торг!))))))))))))

0  0
29.08.2018 16:55
Sibirian

А глаза такие добрые, добрые.

0  0
29.08.2018 17:01
- гость -

29.08.2018 16:55
Sibirian
У воров всегда и глаза добрые и лица честные!

0  0
29.08.2018 17:20
- гость -

76% проголосовали за, хлопайте в ладоши и возносите царя до небес - он такой милый.

0  0
29.08.2018 17:35
Она

Я бы еще поняла просьбу к народу, еслибы депутаты, чиновники и федералы умерили свои аппетиты и льготы. А когда они себе пенсии повышают, делают доплаты, покупают шикарные авто, строят элитное жилье, летают тока бизнесклассом и пилят бюджет!!! Вот на этом фоне просить народ терпеть нищиту , это же так нехорошо....

0  0
29.08.2018 17:36
-гость-

я извиняюсь, а Новороссия будет lol

0  0
29.08.2018 17:36
Гонец из Пензы

Вован Справедливый
скостил бабам трёшечку. да и так по мелочи накидал...

0  0
29.08.2018 17:50
Она

Что мы имеем. Сначала сделали Мрот 7500, и многий бизнес ухватился за этот минимум для отчисления налогов и пенсий. С ТАКОЙ зарплаты конечно не хватает на пенсии отчислений, даже если МРОТ подняли до 11 тыс.
Ведь еслибы в богатейшей ресурсами стране мира была справедливая зарплата, то и пенсионные отчисления были бы приличными. Ан нет, самой беСтыжей прослойке надо обогащаться семимильными шагами.
А теперь весь профицит бюджета и доходы от долговых бумаг в баксы льем, народ стрижем как овец, а олигархам помогаем..Вот это справедливость?
ущипните меня, я сплю....

0  0
29.08.2018 18:21
Дима

холопы путинские радуйтесь
_______________________________
Основной электорат Путина, ЕР - пенсионеры, они и радуются, на 1000 им пенсишки прибавят...

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