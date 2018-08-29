Среда, 29 Август, 16:47

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 67,39
€ 78,76
478530
22°
Обь
127см -7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний-2018День города-2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Новости

О зарплатах и оптимизации: спикер АКЗС откровенно пообщался с педагогами

, ИА "Амител"
"Мы сегодня отстаем по этому показателю от соседних регионов Сибири", - сказал Романенко

Уровень оплаты труда педагогов в Алтайском крае — одна из основных проблем, которые существуют в системе образования региона. Это признал секретарь реготделения партии "Единая Россия", председатель АКЗС Александр Романенко, который принял участие в педагогических конференциях в Локтевском и Третьяковском районах.

"Если говорить об оплате труда, то в целом выдерживается "дорожная карта" в части доведения заработной платы до средней по краю. Где-то это получается лучше, где-то хуже. Но главное - мы сегодня отстаем по этому показателю от соседних регионов Сибири", — сказал Романенко.

При этом он подчеркнул, что существенный рост заработной платы — задача не одного дня и не одного года.

"Вопросы оплаты труда зависят, конечно, от обеспеченности регионального бюджета. У нас сегодня порядка 30 миллиардов рублей расходуется на образование. Для сравнения, весь консолидированный бюджет края (краевой и все местные бюджеты) – немногим более 100 миллиардов. Мы ставим вопрос перед федеральным руководством о механизме дополнительной финансовой поддержки таких регионов, как наш", — сказал председатель АКЗС.

Также он пообещал, что при обсуждении проекта краевого бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов депутаты будут разбираться, как реально планируют повышать зарплату педагогов. "Всему обществу важно, чтобы зарплата учителей росла на деле, а не на бумаге", — сказал Романенко.

В числе других проблем спикер назвал состояние материально-технической базы всех образовательных учреждений и стимулирование дальнейшего профессионального роста педагогов.

В завершение выступления Романенко отметил, что главным показателем эффективности системы образования должно стать качество образования.

Он напомнил, что недавно был опубликован список школ с признаками необъективных результатов всероссийских проверочных работ. В Алтайском крае к таким отнесена пятьдесят одна школа.

"Я понимаю, что вы с профессиональной точки зрения можете по-разному оценивать подобные данные, методику проведения проверок и так далее. Но надо однозначно понять – в целом контроль качества образования ужесточается. И органы управления образованием, и сами школы должны это учитывать. В том числе быть готовыми отстаивать своих коллег, если какие-то претензии предъявляются необоснованно", — сказал спикер.

Также Романенко добавил, что депутаты краевого парламента готовы озвучивать вопросы на федеральном уровне, если педагоги края выдвинут предложения по совершенствованию системы оценки качества.

Материалы по теме

 


Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

29.08.2018 15:30
- гость -

"в целом выдерживается "дорожная карта" в части доведения заработной платы до средней по краю"..."Всему обществу важно, чтобы зарплата учителей росла на деле, а не на бумаге", — сказал Романенко.
Первое его предложение по зарплате - это реально или на бумаге?

0  0
29.08.2018 15:32
- гость -

Ну когда они себе зар.плату поднимают то быстро это вопрос решают и ненужно годами ждать, когда реальна инфляция сьест прибавку

0  0
29.08.2018 16:08
- гость -

Как "они" нас любят перед выборами

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
16:31
Прошу отнестись с пониманием: полное видео "пенсионного" обращения Путина 2
16:24
Путин объявил о смягчении пенсионной реформы 17
16:11
Патриотическим воспитанием в Алтайском крае займется специальный совет 1
16:02
Прокуратура нашла чужие долги в квитанциях за ЖКХ 3
15:50
МЧС предупреждает о риске пожаров в туристическом районе Горного Алтая 0
15:33
Водитель грузовика из Барнаула устроил жуткое ДТП в Татарстане 5
15:24
О зарплатах и оптимизации: спикер АКЗС откровенно пообщался с педагогами 3
15:13
Часть Берлинской стены восстановят в Германии в качестве арт-проекта 1
15:04
Бродячие собаки терроризируют райцентр на Алтае и убивают птиц сотнями 9
14:56
Спортсмен из Алтайского края установил рекорд по плаванию в холодной воде 1
14:31
Мужчина угнал мусоровоз в центре Барнаула 3
14:23
Дождь с насекомыми прошел в одном из сел Якутии 2
14:13
УИКи начали работать в Барнауле в преддверии выборов губернатора 27
14:02
Путин может смягчить условия пенсионной реформы для женщин 9
13:49
Полиция опровергла сообщения о массовой драке у ТРЦ "Огни" в Барнауле 4
13:32
Более 10 российских туристов пострадали в ДТП в Турции 0
13:21
Стрельбу из-за сетей на протоке устроила пьяная компания под Барнаулом 16
13:14
Порошенко заявил, что Россия начала вмешиваться в выборы на Украине 3
13:02
СМИ: Алтайский край показал резкий рост по числу выявленных взяточников 1
13:00
Школьная наука: куда сводить ребенка в начале нового учебного года 0
12:47
Путин и пенсионная реформа: почему президент решил обратиться к народу 20
12:31
Здравствуй, школа: что нужно знать родителям и детям-первоклассникам 0
12:22
Что известно о новом руководителе алтайского Следкома Андрее Хвостове 0
12:18
ПФР с помощью новых технологий защитит граждан от произвола работодателей 6
12:03
Соловьев поддержал уголовные дела против "необразованных сопляков" 27
11:54
Федеральные каналы изменили сетку вещания ради обращения Путина к народу 12
11:41
Уборку сахарной свеклы начали в Алтайском крае 0
11:22
Россия выделит деньги Мьянме и Бангладеш на преодоление кризиса 16
11:16
Последняя надежда: жители Алтая заявляют о нерешенных проблемах края 35
11:03
ФАС попросила новые полномочия из-за "угрозы обороне страны" 0
10:51
Резкое похолодание и дожди обещают в Алтайском крае 1 сентября 0
10:34
Барнаульца обвиняют в мошенничестве при покупке 26 автомобилей 4
10:24
Нападения подростков на людей объяснили "идиотскими реформами образования" 26
10:13
Фальшивые деньги номиналом 5000 рублей продолжают "гулять" по Барнаулу 0
10:02
СМИ: Путин планирует внедрить "эталонные тарифы" в ЖКХ и энергетике 2
09:41
Неврачебная ошибка: СМИ "похоронили" жителя Алтая с донорским сердцем 13
09:23
Путину пожаловались на Кадырова за сравнение правозащитников с террористами 3
09:14
Опубликованы первые фото Медведева после его таинственного исчезновения 25
09:13
Как найти надежное агентство недвижимости 2
09:02
Сборы детей к 1 сентября вызывают финансовые затруднения у половины россиян 47
08:54
Ученые выяснили, какую роль Сибирь сыграла в Великом вымирании на Земле 4
08:41
Песков объяснил решение Путина выступить с обращением о пенсионной реформе 15
08:29
Популярность Путина на Западе объяснили австрийские СМИ 2
08:17
Услышать людей: депутаты рассказали о проекте комфортной среды в Барнауле 30
08:06
Владимир Колотов: "Алтайгражданпроект" спокойно пережил не один кризис" 1
07:50
Хлебцы и слайсы: как и из чего их производят 0
07:34
Администрация Барнаула показала, какими плакатами украсят город к 288-летию 8
07:22
Какие грандиозные транспортные проекты могут реализовать в Алтайском крае 19
07:15
Для тех, кто любит мясо: проект Amic.ru об алтайских продуктах
Мясо давало нашим предкам силу и энергию, чтобы пережить лютые сибирские морозы, охотиться и выживать в суровых условиях
07:03
Подорожает: экономист о том, как скажется падение рубля на ценах в регионе 1
06:48
Сносить нельзя оставить: какие спортобъекты на Алтае нуждаются в ремонте 1
06:32
Фотографии автомобилей, пострадавших из-за неправильной парковки 0
06:23
Власти Барнаула объяснили, зачем на улице Молодежной вырубают деревья 6
06:14
Дожди с грозами и +24 градуса обещают в Алтайском крае 29 августа 0
06:01
Главным алтайским полицейским стал Андрей Подолян: кто он и чем известен 3
05:07
Постпред Украины при ООН анонсировал "неприятные сюрпризы" для России 2
04:05
YouTube расскажет о потраченном на просмотр видео времени 0
03:04
Экс-главу "Трансаэро" обвинили в растрате 1,3 миллиарда рублей 0
02:05
28 августа стало самым жарким в Москве за последние полвека 0
01:05
Около 20 ядовитых змей изъяли из московской квартиры 0
00:06
Четырехметровая позолоченная статуя Эрдогана появилась в Германии 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.