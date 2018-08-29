Уровень оплаты труда педагогов в Алтайском крае — одна из основных проблем, которые существуют в системе образования региона. Это признал секретарь реготделения партии "Единая Россия", председатель АКЗС Александр Романенко, который принял участие в педагогических конференциях в Локтевском и Третьяковском районах.
"Если говорить об оплате труда, то в целом выдерживается "дорожная карта" в части доведения заработной платы до средней по краю. Где-то это получается лучше, где-то хуже. Но главное - мы сегодня отстаем по этому показателю от соседних регионов Сибири", — сказал Романенко.
При этом он подчеркнул, что существенный рост заработной платы — задача не одного дня и не одного года.
"Вопросы оплаты труда зависят, конечно, от обеспеченности регионального бюджета. У нас сегодня порядка 30 миллиардов рублей расходуется на образование. Для сравнения, весь консолидированный бюджет края (краевой и все местные бюджеты) – немногим более 100 миллиардов. Мы ставим вопрос перед федеральным руководством о механизме дополнительной финансовой поддержки таких регионов, как наш", — сказал председатель АКЗС.
Также он пообещал, что при обсуждении проекта краевого бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов депутаты будут разбираться, как реально планируют повышать зарплату педагогов. "Всему обществу важно, чтобы зарплата учителей росла на деле, а не на бумаге", — сказал Романенко.
В числе других проблем спикер назвал состояние материально-технической базы всех образовательных учреждений и стимулирование дальнейшего профессионального роста педагогов.
В завершение выступления Романенко отметил, что главным показателем эффективности системы образования должно стать качество образования.
Он напомнил, что недавно был опубликован список школ с признаками необъективных результатов всероссийских проверочных работ. В Алтайском крае к таким отнесена пятьдесят одна школа.
"Я понимаю, что вы с профессиональной точки зрения можете по-разному оценивать подобные данные, методику проведения проверок и так далее. Но надо однозначно понять – в целом контроль качества образования ужесточается. И органы управления образованием, и сами школы должны это учитывать. В том числе быть готовыми отстаивать своих коллег, если какие-то претензии предъявляются необоснованно", — сказал спикер.
Также Романенко добавил, что депутаты краевого парламента готовы озвучивать вопросы на федеральном уровне, если педагоги края выдвинут предложения по совершенствованию системы оценки качества.
Комментарии
"в целом выдерживается "дорожная карта" в части доведения заработной платы до средней по краю"..."Всему обществу важно, чтобы зарплата учителей росла на деле, а не на бумаге", — сказал Романенко.
Первое его предложение по зарплате - это реально или на бумаге?
Ну когда они себе зар.плату поднимают то быстро это вопрос решают и ненужно годами ждать, когда реальна инфляция сьест прибавку
Как "они" нас любят перед выборами