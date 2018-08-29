Уровень оплаты труда педагогов в Алтайском крае — одна из основных проблем, которые существуют в системе образования региона. Это признал секретарь реготделения партии "Единая Россия", председатель АКЗС Александр Романенко, который принял участие в педагогических конференциях в Локтевском и Третьяковском районах.

"Если говорить об оплате труда, то в целом выдерживается "дорожная карта" в части доведения заработной платы до средней по краю. Где-то это получается лучше, где-то хуже. Но главное - мы сегодня отстаем по этому показателю от соседних регионов Сибири", — сказал Романенко.

При этом он подчеркнул, что существенный рост заработной платы — задача не одного дня и не одного года.

"Вопросы оплаты труда зависят, конечно, от обеспеченности регионального бюджета. У нас сегодня порядка 30 миллиардов рублей расходуется на образование. Для сравнения, весь консолидированный бюджет края (краевой и все местные бюджеты) – немногим более 100 миллиардов. Мы ставим вопрос перед федеральным руководством о механизме дополнительной финансовой поддержки таких регионов, как наш", — сказал председатель АКЗС.

Также он пообещал, что при обсуждении проекта краевого бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов депутаты будут разбираться, как реально планируют повышать зарплату педагогов. "Всему обществу важно, чтобы зарплата учителей росла на деле, а не на бумаге", — сказал Романенко.

В числе других проблем спикер назвал состояние материально-технической базы всех образовательных учреждений и стимулирование дальнейшего профессионального роста педагогов.

В завершение выступления Романенко отметил, что главным показателем эффективности системы образования должно стать качество образования.

Он напомнил, что недавно был опубликован список школ с признаками необъективных результатов всероссийских проверочных работ. В Алтайском крае к таким отнесена пятьдесят одна школа.

"Я понимаю, что вы с профессиональной точки зрения можете по-разному оценивать подобные данные, методику проведения проверок и так далее. Но надо однозначно понять – в целом контроль качества образования ужесточается. И органы управления образованием, и сами школы должны это учитывать. В том числе быть готовыми отстаивать своих коллег, если какие-то претензии предъявляются необоснованно", — сказал спикер.

Также Романенко добавил, что депутаты краевого парламента готовы озвучивать вопросы на федеральном уровне, если педагоги края выдвинут предложения по совершенствованию системы оценки качества.