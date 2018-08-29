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Высокая пожароопасность установилась в Чемальском районе Республики Алтай — в одном из самых популярных среди туристов.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, согласно данным Горно-Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 29 по 31 августа в Чемальском районе сохранится высокая пожароопасность — IV класс пожарной опасности.

"Из-за сухой и жаркой погоды возможность возникновения лесных пожаров крайне высока. Напоминаем о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах, на садовых и приусадебных участках. Не забывайте своевременно сообщать о пожарах, не разводите костров, ограничьте посещение лесов!" - подчеркивают в экстренном ведомстве.

В данный момент в республике введен особый противопожарный режим, на время действия которого ограничивается пребывание в лесах, запрещено разведение костров, а также накладывается вето на проведение сельскохозяйственных палов и отжиг сухой травы.