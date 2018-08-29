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Новую общественную структуру — Координационный совет по патриотическому воспитанию — создают в Алтайском крае.

Соответствующий документ на прошлой неделе подписал временно исполняющий обязанности губернатора региона Виктор Томенко.

В приложении к документу говорится, что совет является постоянно действующим совещательным органом.

"Основной задачей Координационного совета является организация согласованной деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Алтайского края, органов местного самоуправления, образовательных организаций, организаций культуры, спорта, туризма, а также ветеранских и иных организаций в сфере патриотического воспитания молодежи", — отмечается в одном из пунктов.

Члены совета будут участвовать в разработке государственных программ, формировании научно-теоретических и методических основ по патриотической проблематике.