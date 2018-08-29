"Яндекс" планирует обжаловать решение Мосгорсуда об удалении ссылок на пиратский контент из выдачи сервиса "Яндекс.Видео", говорится в заявлении компании. 28 августа Роскомнадзор заявил, что у "Яндекса" есть трое суток на то, чтобы удалить ссылки.

"Мы считаем требования в наш адрес необоснованными и не соответствующими законодательству и будем обжаловать определения Московского городского суда", — говорится в заявлении компании.

Закон, по которому в интернете блокируется пиратский контент, не распространяется на поисковики, считает "Яндекс". По его мнению, по закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" пиратский контент должен блокироваться на стороне владельца сайта и на его зеркалах, а на поисковики это не распространяется.

"Система работает так уже давно", — подчеркнули в компании.

Мосгорсуд, как утверждает "Яндекс", вынес определения, "кардинально противоречащие его собственной ранее сложившейся практике по этому вопросу".

"Что еще хуже, они не решают проблемы спорного контента, так как ресурсы с таким контентом будут доступны в других поисковых системах, социальных сетях и так далее", — заключила компания.

24 августа Мосгорсуд удовлетворил заявления телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2x2, "Супер" и обязал "Яндекс" убрать из списка выдачи в поисковике ссылки на пиратские копии четырех сериалов, принадлежащих "Газпром-медиа". В понедельник, 27 августа, Роскомнадзор направил "Яндексу" уведомление о необходимости закрыть доступ к этому контенту через сервис "Яндекс.Видео". 28 августа регулятор заявил, что у компании есть трое суток на удаление ссылок. "Если "Яндекс" не примет меры, то по закону сервис "Яндекс.Видео" должен быть заблокирован", — сказал заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.