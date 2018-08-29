Приставам направили документы для взыскания с Улюкаева 130 млн рублей

Замоскворецкий районный суд Москвы направил в Федеральную службу судебных приставов исполнительный лист о взыскании с бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева штрафа в размере более 130 млн рублей, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря суда.

"ЗРС направил на исполнение в УФССП России по городу Москве исполнительный лист по уголовному делу в отношении Улюкаева А. В. на взыскание штрафа в размере 130 433 400 руб. в доход государства", — сказали в суде.

В декабре 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу за взятку в особо крупном размере. Счета экс-министра арестовали до тех пор, пока он не выплатит штраф в размере более 130 млн рублей. В начале августа защита Улюкаева потребовала списать сумму назначенного ему штрафа с арестованных счетов бывшего министра.

По версии следствия, он потребовал $2 млн у главы "Роснефти" Игоря Сечина в обмен на положительный отзыв министерства на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Улюкаев свою вину не признал и заявил, что стал жертвой провокации.