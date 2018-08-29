Фото: пресс-служба Кремля
Президент России Владимир Путин в среду, 29 августа, обратился к россиянам в видеоформате и высказался о грядущих изменениях в пенсионной системе, подчеркнув, что предлагаемые нововведения относительно повышения пенсионного возраста продиктованы объективной необходимостью.
В своем выступлении глава государства отметил, что он прекрасно понимает, почему граждане РФ негативно относятся к перспективе повышения пенсионного возраста.
При этом он акцентировал внимание на том, что отказаться от изменений в данном случае нельзя, поскольку в итоге наступит такая ситуация, при которой государство не будет иметь средств на выплаты пенсионерам.
"Если не предпринимать никаких мер, то мы не сможем сохранить доходы пенсионной системы. А значит, и доходы сегодняшних и будущих пенсионеров. Напротив, они будут неизбежно обесцениваться, снижаться относительно уровня зарплат. А куда их снижать-то? Пенсии и так сегодня довольно скромные, несоизмеримые с тем вкладом, который внесли старшие поколения в развитие страны. Мы перед ними в огромном долгу. Предложенные изменения в пенсионной системе позволят не просто сохранить уровень доходов пенсионеров, но главное – обеспечить их устойчивый, опережающий рост", — подчеркнул Путин.
Публикуем полное выступление главы государства по этому острому вопросу.
Комментарии
Прошу отнестись с пониманием: мы украдем у каждого будущего пенсионера по 1млн.рублей. За это мы дадим ему право работать на 5 лет больше - от этого человек дольше остается молодым. Спасибо, Вова!
Путин значит уже не президент, т.к. пенсионный возраст поднялся! Должен уйти в отставку!
А где деньги, которые я 40 лет платил в пенсионный фонд?! Как можно с пониманием относится к воровству?
Вот настоящее воровство и жульничество. Они посчитали... А раньше считать не умели? Только для этого оставили недееспособное Правительство? Бред для детей. Если пенсам при таком раскладе повышать пенсию (выкидывать деньги ничем не обеспеченные на рынок) это инфляция.
как сказал поп, что тот кто отбирает у неимущих деньги -тот нехресть. Так вот Путин и есть такой человек. И в церковь он ходит для вида, поскольку в нарушении заповедей Христовых действует. Прогрессивное налогообложение он ввести не хочет, а у немощных людей отобрать деньги может. Россия форева.
Как нет денег? Безмерно раздувать штат силовиков, повышать зарплаты чиновникам и депутатам, помогать олигархам, помогать загранице - деньги есть! Правительство в открытую грабит народ!
Алтайский крайком КПРФ приглашает барнаульцев и других земляков 2 сентября на митинг, посвященный усиленно проталкиваемой "Единой Россией" и правительством "пенсионной реформе" - с повышением возраста выхода на пенсию до 63-х и 65-и лет.
Придите и скажите всё, что вы думаете об инициаторах повышения пенсионного возраста в России! Такая возможность будет предоставлена через свободный микрофон в "гайд-парке" в Барнауле.
Начало митинга в 13 часов (сквер на улице Германа Титова, 9, район "Потока".
Спасибо избирателям поддержавших ВВП на выборах. России нужен народный президент. Который пересмотрит итоги грабительской приватизации. Покончит с коррупцией. Остановит скатывание России в пропасть. Восстановит справедливость.
Ребяты, не забудьте 9 сентября проголосовать за линию президента и ЕР!!!
Митинги нужно проводить шепотом и на кухне, результат будет как на потоке
СЛАВА ВЕЛИКОМУ ПУТИНУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Мы против партии ЕР- воров, предателей Родины и своего народа!!!
Сначала создайте достойные рабочие места с достойной зарплатой, а то брехать не мешки ворочить, ворьё!!!
Верх лицемерия! И ненависти к собственному народу. 9.09. все на выборы! Ни одного голоса за ЕР!
И тут все должны выйти на улицу с бубнами и петь песни восхваляющие наше правительство.... В моих глазах как упал президентский рейтинг, так он выше плинтуса и не поднялся. Мне стыдно за них. Перед родителями-пенсионерами, перед своими детьми, наконец перед собой... Меня и мою родину обворовывают, кормят сказками. А мы... Мы для них б..дло, которое обязано их кормить... Позор такому руководству, которое не считается с народом!
29.08.2018 17:04
- гость -
Алтайский крайком КПРФ приглашает
Алло! Алло! Коммунист, это ты? Алло! Я очень хочу проголосовать за коммуниста на выборах губернатора АК 9 сентября, как мне это сделать?
Уважаемые Россияне, просьба не доживайте до пенсионного возраста, отнеситесь к нам с пониманием.
ps и так не доживаем
Коммуняки молодцы! Уже в который раз выводят народ на улицу для пересчёта всех буйных\недовольных)) Рассказывают о своём небезразличии, а сами даже кандидоза для выборов не стали выдвигать))
Импичмент Путину и всем его дружкам)
Беспредельщик
так нам и надо,просрали то малое,что еще оставалось..
Навальный как всегда прав 9 сентября
если бы не путин, пенсионный возраст вам повысили бы солдаты НАТО! и гораздо выше
29.08.2018 17:00
- гость -
Как нет денег? Безмерно раздувать штат силовиков, повышать зарплаты чиновникам и депутатам, помогать олигархам, помогать загранице
Сколько в Барнауле пенсионных учреждений, не сосчитать, сколько ремонтов, оборудования и т.д., сколько сотрудников, сколько новых зданий построено, и так по всей России, конечно нет денег.
Прости нас деда Боря, но твой ставленник всё потерял!
до такой степени врать о всем .
Проблема пенсионной системы в низких зарплатах Мрот должен быть на уровне 75% от средней зарплаты. А зарплаты чиновников не более 8 МРОТ.
Правительство против своего народа. Больше тут ничего не скажешь.
29.08.2018 17:43
- гость -
Если этот прощелыга тебе деда , то ты мой личный враг
безработица по вашим обещаниям не соответстует действительности
29.08.2018 17:04
- гость -
почему твои коммунисты кандидатов на выборы 9 сент не выставили??
что толку сливать пар, если за этим нет доступа к власти?
Бездарность
Уважаемые терпилы! Вы все равно голосуйте за Томенко. Потому что кто если не он?
Как же горько за наших людей,за себя.Жили , работали, надеялись, платили налоги...и вот тебе итог. Ни достойной з/п ,ни пенсии.Моя юность пришлась на 90 года,ее у меня не было-украли,и пенсии тоже не будет. Хочется свалить с этой страны...