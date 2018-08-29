Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин в среду, 29 августа, обратился к россиянам в видеоформате и высказался о грядущих изменениях в пенсионной системе, подчеркнув, что предлагаемые нововведения относительно повышения пенсионного возраста продиктованы объективной необходимостью.

В своем выступлении глава государства отметил, что он прекрасно понимает, почему граждане РФ негативно относятся к перспективе повышения пенсионного возраста.

При этом он акцентировал внимание на том, что отказаться от изменений в данном случае нельзя, поскольку в итоге наступит такая ситуация, при которой государство не будет иметь средств на выплаты пенсионерам.

"Если не предпринимать никаких мер, то мы не сможем сохранить доходы пенсионной системы. А значит, и доходы сегодняшних и будущих пенсионеров. Напротив, они будут неизбежно обесцениваться, снижаться относительно уровня зарплат. А куда их снижать-то? Пенсии и так сегодня довольно скромные, несоизмеримые с тем вкладом, который внесли старшие поколения в развитие страны. Мы перед ними в огромном долгу. Предложенные изменения в пенсионной системе позволят не просто сохранить уровень доходов пенсионеров, но главное – обеспечить их устойчивый, опережающий рост", — подчеркнул Путин.

Публикуем полное выступление главы государства по этому острому вопросу.