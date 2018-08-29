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Прошу отнестись с пониманием: полное видео "пенсионного" обращения Путина

, ИА "Амител"
Президент заявил, что разделяет опасения граждан из-за грядущих изменений, но подчеркнул — отказаться от перемен нельзя

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин в среду, 29 августа, обратился к россиянам в видеоформате и высказался о грядущих изменениях в пенсионной системе, подчеркнув, что предлагаемые нововведения относительно повышения пенсионного возраста продиктованы объективной необходимостью.

В своем выступлении глава государства отметил, что он прекрасно понимает, почему граждане РФ негативно относятся к перспективе повышения пенсионного возраста.

При этом он акцентировал внимание на том, что отказаться от изменений в данном случае нельзя, поскольку в итоге наступит такая ситуация, при которой государство не будет иметь средств на выплаты пенсионерам.

"Если не предпринимать никаких мер, то мы не сможем сохранить доходы пенсионной системы. А значит, и доходы сегодняшних и будущих пенсионеров. Напротив, они будут неизбежно обесцениваться, снижаться относительно уровня зарплат. А куда их снижать-то? Пенсии и так сегодня довольно скромные, несоизмеримые с тем вкладом, который внесли старшие поколения в развитие страны. Мы перед ними в огромном долгу. Предложенные изменения в пенсионной системе позволят не просто сохранить уровень доходов пенсионеров, но главное – обеспечить их устойчивый, опережающий рост", — подчеркнул Путин.

Публикуем полное выступление главы государства по этому острому вопросу.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

29.08.2018 16:34
- гость -

Прошу отнестись с пониманием: мы украдем у каждого будущего пенсионера по 1млн.рублей. За это мы дадим ему право работать на 5 лет больше - от этого человек дольше остается молодым. Спасибо, Вова!

0  0
29.08.2018 16:40
- гость -

Путин значит уже не президент, т.к. пенсионный возраст поднялся! Должен уйти в отставку!

0  0
29.08.2018 16:48
1959 год рождения

А где деньги, которые я 40 лет платил в пенсионный фонд?! Как можно с пониманием относится к воровству?

0  0
29.08.2018 16:50
- гость -

Вот настоящее воровство и жульничество. Они посчитали... А раньше считать не умели? Только для этого оставили недееспособное Правительство? Бред для детей. Если пенсам при таком раскладе повышать пенсию (выкидывать деньги ничем не обеспеченные на рынок) это инфляция.

0  0
29.08.2018 16:53
- гость -

как сказал поп, что тот кто отбирает у неимущих деньги -тот нехресть. Так вот Путин и есть такой человек. И в церковь он ходит для вида, поскольку в нарушении заповедей Христовых действует. Прогрессивное налогообложение он ввести не хочет, а у немощных людей отобрать деньги может. Россия форева.

0  0
29.08.2018 17:00
- гость -

Как нет денег? Безмерно раздувать штат силовиков, повышать зарплаты чиновникам и депутатам, помогать олигархам, помогать загранице - деньги есть! Правительство в открытую грабит народ!

0  0
29.08.2018 17:04
- гость -

Алтайский крайком КПРФ приглашает барнаульцев и других земляков 2 сентября на митинг, посвященный усиленно проталкиваемой "Единой Россией" и правительством "пенсионной реформе" - с повышением возраста выхода на пенсию до 63-х и 65-и лет.

Придите и скажите всё, что вы думаете об инициаторах повышения пенсионного возраста в России! Такая возможность будет предоставлена через свободный микрофон в "гайд-парке" в Барнауле.

Начало митинга в 13 часов (сквер на улице Германа Титова, 9, район "Потока".

0  0
29.08.2018 17:06
Олег

Спасибо избирателям поддержавших ВВП на выборах. России нужен народный президент. Который пересмотрит итоги грабительской приватизации. Покончит с коррупцией. Остановит скатывание России в пропасть. Восстановит справедливость.

0  0
29.08.2018 17:09
- гость -

Ребяты, не забудьте 9 сентября проголосовать за линию президента и ЕР!!!

0  0
29.08.2018 17:12
- гость -

Митинги нужно проводить шепотом и на кухне, результат будет как на потоке

0  0
29.08.2018 17:13
гость

СЛАВА ВЕЛИКОМУ ПУТИНУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

0  0
29.08.2018 17:15
гость

Мы против партии ЕР- воров, предателей Родины и своего народа!!!

0  0
29.08.2018 17:19
гость

Сначала создайте достойные рабочие места с достойной зарплатой, а то брехать не мешки ворочить, ворьё!!!

0  0
29.08.2018 17:20
Андрей

Верх лицемерия! И ненависти к собственному народу. 9.09. все на выборы! Ни одного голоса за ЕР!

0  0
29.08.2018 17:20
- гость -

И тут все должны выйти на улицу с бубнами и петь песни восхваляющие наше правительство.... В моих глазах как упал президентский рейтинг, так он выше плинтуса и не поднялся. Мне стыдно за них. Перед родителями-пенсионерами, перед своими детьми, наконец перед собой... Меня и мою родину обворовывают, кормят сказками. А мы... Мы для них б..дло, которое обязано их кормить... Позор такому руководству, которое не считается с народом!

0  0
29.08.2018 17:20
- гость -

29.08.2018 17:04
- гость -
Алтайский крайком КПРФ приглашает

Алло! Алло! Коммунист, это ты? Алло! Я очень хочу проголосовать за коммуниста на выборах губернатора АК 9 сентября, как мне это сделать?

0  0
29.08.2018 17:24
- гость -

Уважаемые Россияне, просьба не доживайте до пенсионного возраста, отнеситесь к нам с пониманием.

ps и так не доживаем

0  0
29.08.2018 17:24
- гость -

Коммуняки молодцы! Уже в который раз выводят народ на улицу для пересчёта всех буйных\недовольных)) Рассказывают о своём небезразличии, а сами даже кандидоза для выборов не стали выдвигать))

0  0
29.08.2018 17:31
Гость

Импичмент Путину и всем его дружкам)

0  0
29.08.2018 17:33
гость

Беспредельщик

0  0
29.08.2018 17:34
- гость -

так нам и надо,просрали то малое,что еще оставалось..

0  0
29.08.2018 17:35
-гость-

Навальный как всегда прав 9 сентября

0  0
29.08.2018 17:40
Гонец из Пензы

если бы не путин, пенсионный возраст вам повысили бы солдаты НАТО! и гораздо выше

0  0
29.08.2018 17:41
- гость -


29.08.2018 17:00
- гость -
Как нет денег? Безмерно раздувать штат силовиков, повышать зарплаты чиновникам и депутатам, помогать олигархам, помогать загранице

Сколько в Барнауле пенсионных учреждений, не сосчитать, сколько ремонтов, оборудования и т.д., сколько сотрудников, сколько новых зданий построено, и так по всей России, конечно нет денег.

0  0
29.08.2018 17:43
- гость -

Прости нас деда Боря, но твой ставленник всё потерял!
https://static.mk.ru/upload/entities/2018/03/29/articles/detailPicture/8a/24/c3/1f/19b321248f18ba3d08acc7a103aba10f.jpg

0  0
29.08.2018 17:59
- гость -

до такой степени врать о всем .

0  0
29.08.2018 18:02
- гость -

Проблема пенсионной системы в низких зарплатах Мрот должен быть на уровне 75% от средней зарплаты. А зарплаты чиновников не более 8 МРОТ.
Правительство против своего народа. Больше тут ничего не скажешь.

0  0
29.08.2018 18:04
- гость -

29.08.2018 17:43
- гость -
Если этот прощелыга тебе деда , то ты мой личный враг

0  0
29.08.2018 18:04
- гость -

безработица по вашим обещаниям не соответстует действительности

0  0
29.08.2018 18:07
- гость -

29.08.2018 17:04
- гость -
почему твои коммунисты кандидатов на выборы 9 сент не выставили??
что толку сливать пар, если за этим нет доступа к власти?

0  0
29.08.2018 18:10
- гость -

Бездарность

0  0
29.08.2018 18:17
Проходимец

Уважаемые терпилы! Вы все равно голосуйте за Томенко. Потому что кто если не он?

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29.08.2018 18:18
Елена

Как же горько за наших людей,за себя.Жили , работали, надеялись, платили налоги...и вот тебе итог. Ни достойной з/п ,ни пенсии.Моя юность пришлась на 90 года,ее у меня не было-украли,и пенсии тоже не будет. Хочется свалить с этой страны...

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