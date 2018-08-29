Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

Суд приговорил жительницу Шелаболихинского района Алтайского края к реальному сроку лишения свободы за гибель троих детей при пожаре и уничтожение чужого имущества.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, в данный момент установлено, что в начале июля прошлого года в селе Шелаболиха местная жительница пришла в гости к своей знакомой.

Женщины стали распивать алкоголь, а позже к ним присоединился местный житель. После этого мужчина пригласил хозяйку дома провести с ним время и поехать к нему домой.

"Женщина, оставив своих несовершеннолетних детей 13, семи и трех лет в доме с гостьей, уехала. Вечером осужденная, покурив сигарету и не убедившись, что она потушена, оставила ее на кровати в веранде жилого дома, после чего ушла. Из-за преступной небрежности произошло возгорание жилого дома, в котором спали дети. В результате пожара несовершеннолетние получили ожоги тела различной степени тяжести и скончались от острого отравления окисью углерода на месте происшествия. Кроме того, в доме сгорело имущество стоимостью более 390 тысяч рублей", — уточняют обстоятельства трагедии в СКР.

Во время расследования также выяснилось, что обвиняемая злоупотребляет спиртным и не соблюдает мер безопасности при курении.

В итоге суд приговорил ее к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.