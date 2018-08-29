Правительство России поддержало законопроект о распространении патентной системы налогообложения (ПСН) на животноводство и растениеводство, передает ТАСС.

Отзыв размещен на сайте правительства РФ. В документе указано, что законопроект нужно будет усовершенствовать "по замечаниям юридико-технического характера".

Документ был внесен в Госдуму в начале лета группой депутатов от фракции "Единая Россия". В нем предполагается не только распространить ПСН на сельское хозяйство, но и дать право субъектам Федерации объединять виды предпринимательства в этой области в единый патент.

Правительство посчитало инициативу приемлемой, причем — без определения в Налоговом кодексе понятия "единый патент" и внесения в кодекс соответствующих изменений.