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Власти Барнаула напоминают о том, что продажа и пополнение транспортных карт вида "школьная" и "студенческая" возобновились в краевой столице в преддверии начала учебного года.

Напомним, функционирование этих транспортных карт было приостановлено с 1 июля. Они не действуют до 31 августа. Однако в настоящее время учащиеся могут пополнить или приобрети эти карты.

При себе необходимо иметь актуальную справку об обучении в образовательной организации (для школьников), продленный студенческий билет (для студентов).

Пополнить баланс транспортной карты можно в банкоматах самообслуживания ПАО "Сбербанк России", киосках торговых сетей "Лига Пресс" и "Роспечать-Алтай".