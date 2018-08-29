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Власти Барнаула напоминают о том, что продажа и пополнение транспортных карт вида "школьная" и "студенческая" возобновились в краевой столице в преддверии начала учебного года.
Напомним, функционирование этих транспортных карт было приостановлено с 1 июля. Они не действуют до 31 августа. Однако в настоящее время учащиеся могут пополнить или приобрети эти карты.
При себе необходимо иметь актуальную справку об обучении в образовательной организации (для школьников), продленный студенческий билет (для студентов).
Пополнить баланс транспортной карты можно в банкоматах самообслуживания ПАО "Сбербанк России", киосках торговых сетей "Лига Пресс" и "Роспечать-Алтай".
Комментарии
Сделайте уже наконец карты и на автобус для школьников, а не только на электротранспорт. Школы рядом нет, двое детей ездят - в день 80 руб., отдельный рейс в музыкалку, в месяц порядка 2500 выходит только на проезд