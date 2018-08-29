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Новости

Медведев поручил кабмину проработать идеи Путина по пенсионной реформе

, ИА "Амител"
По словам Медведева, эта серьезная работа потребует от правительства особой ответственности

Фото: media73.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству как можно скорее представить предложения по проекту об изменениях в пенсионном законодательстве с учетом заявлений президента Владимира Путина, сообщает "Интерфакс".

По словам Медведева, эта серьезная работа потребует от правительства особой ответственности.

"Я прошу всех, кого это касается, Татьяна Алексеевна [Голикова], прежде всего вас, взяться за реализацию этих изменений и в максимально короткие сроки представить те инициативы по изменению пенсионной системы, которые только что были сформулированы", — заявил Медведев. 

Ранее Путин выступил с телеобращением к россиянам по вопросу изменений в пенсионном законодательстве. В частности, он предложил, чтобы возраст выхода на пенсию для женщин был 60 лет вместо предложенных 63, а также сделать возраст выхода на пенсию зависимым от количества детей.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

29.08.2018 18:22
- гость -

А что там прорабатывать?Всё сказано...

0  0
29.08.2018 18:45
- гость -

Это для них (правительства) типа "сюрприз!

0  0
29.08.2018 19:00
- гость -

Это ж такой титанический труд 3 на 0 исправить

0  0
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