Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству как можно скорее представить предложения по проекту об изменениях в пенсионном законодательстве с учетом заявлений президента Владимира Путина, сообщает "Интерфакс".

По словам Медведева, эта серьезная работа потребует от правительства особой ответственности.

"Я прошу всех, кого это касается, Татьяна Алексеевна [Голикова], прежде всего вас, взяться за реализацию этих изменений и в максимально короткие сроки представить те инициативы по изменению пенсионной системы, которые только что были сформулированы", — заявил Медведев.

Ранее Путин выступил с телеобращением к россиянам по вопросу изменений в пенсионном законодательстве. В частности, он предложил, чтобы возраст выхода на пенсию для женщин был 60 лет вместо предложенных 63, а также сделать возраст выхода на пенсию зависимым от количества детей.