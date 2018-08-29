Рубль начал расти к доллару во время "пенсионного" обращения Путина

Курс рубля перешел к росту против доллара и евро на фоне обращения президента России Владимира Путина к гражданам страны по вопросу изменений в пенсионном законодательстве.
Во время выступления президента курс доллара опустился до 67,87 рубля, а евро — до 79,17 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
Ранее сообщалось, что на открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Так, до обращения Путина курс доллара вырос на 24 копейки — до 68,11 рубля, а курс евро увеличился на 15 копеек, составив 79,50 рубля.
Комментарии
прям офигенси вырос, вот если бы вырос до хотябы 30р за $ то другое дело, а так ниачём!
Рубцы ни у кого не рассосались?
вот что путин животворящий делает!
Кашпировского надо. Может дефицит бюджета рассосется?
во время обращения путина в России родилось около 90 младенцев
во время обращения путина ВВП России увеличился примерно на 90 миллионов долларов
29.08.2018 18:46
- гость -
Кашпировского надо. Может дефицит бюджета рассосется?
у них профицит бюджета, и вы правы - уже рассосался на высокий доллар потрачен
При такой нефти доллар несколько лет назад был 50 рублей.
А сколько из них в Даре
Гонку из Пензы
Набиулина сбежала с Медведевым, прихватив деньги. Будут это скрывать до выборов.
Я же всегда говорю, шо жисть налаживается!!!! Так держать!!!
Хоть рубль воспринимает Вову всерьез