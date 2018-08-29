Рубль начал расти к доллару во время "пенсионного" обращения Путина

Курс рубля перешел к росту против доллара и евро на фоне обращения президента России Владимира Путина к гражданам страны по вопросу изменений в пенсионном законодательстве.

Во время выступления президента курс доллара опустился до 67,87 рубля, а евро — до 79,17 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Ранее сообщалось, что на открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Так, до обращения Путина курс доллара вырос на 24 копейки — до 68,11 рубля, а курс евро увеличился на 15 копеек, составив 79,50 рубля.