На обучение в одну смену перейдет в следующем году Калманская средняя школа имени Григория Ударцева. Сейчас в школе учатся 500 учеников. Насколько учреждение готово к учебному году, оценил 29 августа врио губернатора Виктор Томенко, который посетил район сегодня с рабочим визитом.

Директор школы Наталья Анищенко сообщила, что учреждение вынуждено работать в две смены, так как переполнено. Во вторую смену учатся почти половина школьников — 235 ребят. При этом начальные классы занимаются в здании бывшего офиса Райпотребобщества, где нет пищеблока. А число учащихся с каждым годом растет.

Решить проблему поможет строительство нового корпуса Калманской школы. Строительство уже предусмотрено государственной региональной программой "Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае" на 2016 — 2025 годы. Объект внесен в краевую адресную инвестиционную программу на 2018 — 2019 годы.

В августе 2018 года состоялся аукцион, сейчас определяется подрядная организация. На строительные работы планируется направить около 166 млн рублей. Но поскольку школу надо будет оснастить современным оборудованием, общая стоимость проекта составит 215 млн рублей.

"Работа и учеба в одну смену — это государственная политика, которая сегодня проводится президентом Российской Федерации, правительством нашей страны. Край активно вовлечен в решение этой проблемы. Конечно, надо создавать соответствующие условия в школах. Многим из них, особенно в сельской местности, по четыре, пять, шесть и даже семь десятков лет. Они требуют реконструкции, некоторые — расширения.

Сегодня, например, в Калманской школе мы ознакомились с проектом, который прошел все стадии проработки. Уже и сроки примерно понятны: работы начнутся в этом году, учебному процессу они не помешают. Где-то через год, до конца 2019 года, школа должна получить пристрой еще на 300 ребятишек. Это позволит сегодня из приспособленных помещений, находящихся в отдалении от основного здания школы, перевести в нормальные условия учеников начальной школы. При этом вопрос обучения во вторую смену здесь будет снят. Хочу также заметить, что принятые решения и утвержденные планы должны выполняться", — подчеркнул Виктор Томенко.

Отметим, основное здание Калманской школы 1964 года постройки. В 2017 году здесь провели капитальный ремонт: заменили оконные блоки, утеплили фасад, сделали ремонт системы отопления, отмостки здания, отремонтировали спортзал.