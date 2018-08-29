Среда, 29 Август, 18:26

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 68,15
€ 79,56
479656
22°
Обь
127см -7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний-2018День города-2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Новости

Будем строить: Калманская школа перейдет на обучение в одну смену через год

, ИА "Амител"
В школе более 500 учеников, и их число растет ежегодно

Фото: Igorgubarev.ru

На обучение в одну смену перейдет в следующем году Калманская средняя школа имени Григория Ударцева. Сейчас в школе учатся 500 учеников. Насколько учреждение готово к учебному году, оценил 29 августа врио губернатора Виктор Томенко, который посетил район сегодня с рабочим визитом.

Директор школы Наталья Анищенко сообщила, что учреждение вынуждено работать в две смены, так как переполнено. Во вторую смену учатся почти половина школьников — 235 ребят. При этом начальные классы занимаются в здании бывшего офиса Райпотребобщества, где нет пищеблока. А число учащихся с каждым годом растет.

Решить проблему поможет строительство нового корпуса Калманской школы. Строительство уже предусмотрено государственной региональной программой "Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае" на 2016 — 2025 годы. Объект внесен в краевую адресную инвестиционную программу на 2018 — 2019 годы.

В августе 2018 года состоялся аукцион, сейчас определяется подрядная организация. На строительные работы планируется направить около 166 млн рублей. Но поскольку школу надо будет оснастить современным оборудованием, общая стоимость проекта составит 215 млн рублей.

"Работа и учеба в одну смену — это государственная политика, которая сегодня проводится президентом Российской Федерации, правительством нашей страны. Край активно вовлечен в решение этой проблемы. Конечно, надо создавать соответствующие условия в школах. Многим из них, особенно в сельской местности, по четыре, пять, шесть и даже семь десятков лет. Они требуют реконструкции, некоторые — расширения.

Сегодня, например, в Калманской школе мы ознакомились с проектом, который прошел все стадии проработки. Уже и сроки примерно понятны: работы начнутся в этом году, учебному процессу они не помешают. Где-то через год, до конца 2019 года, школа должна получить пристрой еще на 300 ребятишек. Это позволит сегодня из приспособленных помещений, находящихся в отдалении от основного здания школы, перевести в нормальные условия учеников начальной школы. При этом вопрос обучения во вторую смену здесь будет снят. Хочу также заметить, что принятые решения и утвержденные планы должны выполняться", — подчеркнул Виктор Томенко.

Отметим, основное здание Калманской школы 1964 года постройки. В 2017 году здесь провели капитальный ремонт: заменили оконные блоки, утеплили фасад, сделали ремонт системы отопления, отмостки здания, отремонтировали спортзал.


Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
18:22
Рубль начал расти к доллару во время "пенсионного" обращения Путина 0
18:03
Медведев поручил кабмину проработать идеи Путина по пенсионной реформе 1
17:48
Будем строить: Калманская школа перейдет на обучение в одну смену через год 0
17:34
Приставам направили документы для взыскания с Улюкаева 130 млн рублей 0
17:21
"Максимально смягчить": что Владимир Путин изменил в пенсионной реформе 9
17:13
Транспортные карты для школьников и студентов в Барнауле снимают с "паузы" 1
17:02
"Яндекс" отказал Роскомнадзору в удалении ссылок на пиратский контент 0
16:54
Жительнице Алтая дали три года колонии за гибель троих детей при пожаре 0
16:31
Прошу отнестись с пониманием: полное видео "пенсионного" обращения Путина 33
16:24
Путин объявил о смягчении пенсионной реформы 26
16:11
Патриотическим воспитанием в Алтайском крае займется специальный совет 1
16:02
Прокуратура нашла чужие долги в квитанциях за ЖКХ 3
15:50
МЧС предупреждает о риске пожаров в туристическом районе Горного Алтая 0
15:33
Водитель грузовика из Барнаула стал участником жуткого ДТП в Татарстане 5
15:24
О зарплатах и оптимизации: спикер АКЗС откровенно пообщался с педагогами 5
15:13
Часть Берлинской стены восстановят в Германии в качестве арт-проекта 1
15:04
Бродячие собаки терроризируют райцентр на Алтае и убивают птиц сотнями 13
14:56
Спортсмен из Алтайского края установил рекорд по плаванию в холодной воде 2
14:31
Мужчина угнал мусоровоз в центре Барнаула 3
14:23
Дождь с насекомыми прошел в одном из сел Якутии 2
14:13
УИКи начали работать в Барнауле в преддверии выборов губернатора 29
14:02
Путин может смягчить условия пенсионной реформы для женщин 9
13:49
Полиция опровергла сообщения о массовой драке у ТРЦ "Огни" в Барнауле 4
13:32
Более 10 российских туристов пострадали в ДТП в Турции 0
13:21
Стрельбу из-за сетей на протоке устроила пьяная компания под Барнаулом 16
13:14
Порошенко заявил, что Россия начала вмешиваться в выборы на Украине 3
13:02
СМИ: Алтайский край показал резкий рост по числу выявленных взяточников 1
13:00
Школьная наука: куда сводить ребенка в начале нового учебного года 0
12:47
Путин и пенсионная реформа: почему президент решил обратиться к народу 20
12:31
Здравствуй, школа: что нужно знать родителям и детям-первоклассникам 0
12:22
Что известно о новом руководителе алтайского Следкома Андрее Хвостове 0
12:18
ПФР с помощью новых технологий защитит граждан от произвола работодателей 6
12:03
Соловьев поддержал уголовные дела против "необразованных сопляков" 28
11:54
Федеральные каналы изменили сетку вещания ради обращения Путина к народу 12
11:41
Уборку сахарной свеклы начали в Алтайском крае 0
11:22
Россия выделит деньги Мьянме и Бангладеш на преодоление кризиса 16
11:16
Последняя надежда: жители Алтая заявляют о нерешенных проблемах края 35
11:03
ФАС попросила новые полномочия из-за "угрозы обороне страны" 0
10:51
Резкое похолодание и дожди обещают в Алтайском крае 1 сентября 0
10:34
Барнаульца обвиняют в мошенничестве при покупке 26 автомобилей 4
10:24
Нападения подростков на людей объяснили "идиотскими реформами образования" 26
10:13
Фальшивые деньги номиналом 5000 рублей продолжают "гулять" по Барнаулу 0
10:02
СМИ: Путин планирует внедрить "эталонные тарифы" в ЖКХ и энергетике 2
09:41
Неврачебная ошибка: СМИ "похоронили" жителя Алтая с донорским сердцем 13
09:23
Путину пожаловались на Кадырова за сравнение правозащитников с террористами 3
09:14
Опубликованы первые фото Медведева после его таинственного исчезновения 25
09:13
Как найти надежное агентство недвижимости 2
09:02
Сборы детей к 1 сентября вызывают финансовые затруднения у половины россиян 48
08:54
Ученые выяснили, какую роль Сибирь сыграла в Великом вымирании на Земле 4
08:41
Песков объяснил решение Путина выступить с обращением о пенсионной реформе 15
08:29
Популярность Путина на Западе объяснили австрийские СМИ 2
08:17
Услышать людей: депутаты рассказали о проекте комфортной среды в Барнауле 30
08:06
Владимир Колотов: "Алтайгражданпроект" спокойно пережил не один кризис" 1
07:50
Хлебцы и слайсы: как и из чего их производят 0
07:34
Администрация Барнаула показала, какими плакатами украсят город к 288-летию 8
07:22
Какие грандиозные транспортные проекты могут реализовать в Алтайском крае 19
07:15
Для тех, кто любит мясо: проект Amic.ru об алтайских продуктах
Мясо давало нашим предкам силу и энергию, чтобы пережить лютые сибирские морозы, охотиться и выживать в суровых условиях
07:03
Подорожает: экономист о том, как скажется падение рубля на ценах в регионе 1
06:48
Сносить нельзя оставить: какие спортобъекты на Алтае нуждаются в ремонте 1
06:32
Фотографии автомобилей, пострадавших из-за неправильной парковки 0
06:23
Власти Барнаула объяснили, зачем на улице Молодежной вырубают деревья 6
06:14
Дожди с грозами и +24 градуса обещают в Алтайском крае 29 августа 0
06:01
Главным алтайским полицейским стал Андрей Подолян: кто он и чем известен 3
05:07
Постпред Украины при ООН анонсировал "неприятные сюрпризы" для России 2
04:05
YouTube расскажет о потраченном на просмотр видео времени 0
03:04
Экс-главу "Трансаэро" обвинили в растрате 1,3 миллиарда рублей 0
02:05
28 августа стало самым жарким в Москве за последние полвека 0
01:05
Около 20 ядовитых змей изъяли из московской квартиры 0
00:06
Четырехметровая позолоченная статуя Эрдогана появилась в Германии 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.