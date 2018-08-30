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Северный ветер и грозы прогнозируют в Алтайском крае 30 августа

, ИА "Амител"
В Барнауле в этот день будет преимущественно без осадков

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Дожди и грозы прогнозируют синоптики в Алтайском крае в четверг, 30 августа.

Согласно данным регионального Гидрометцентра, осадки ожидаются в отдельных районах края. Местами утром будет туман.

Дневные температуры составят +19...+24 градуса. Ветер ожидается северный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 15 метров.

В Барнауле будет преимущественно без осадков, утром также местами ожидается туман. Температуры в краевой столице составят +20...+22 градуса. Ветер будет северный, 3-8 метров в секунду.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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