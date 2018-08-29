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ЦИК готов провести референдум по пенсионному возрасту

, ИА "Амител"
Ведомство просчитало и возможные финансовые затраты на проведение референдума

Фото: filipenkoav.ru

Центризбирком России подготовился к возможному проведению всероссийского референдума по вопросу повышения пенсионного возраста, передает ТАСС со ссылкой на заявление председателя ЦИК Эллы Памфиловой.

"Мы, как бы ни сложились обстоятельства, серьезно подготовились к референдуму, если он состоится", — сказала Памфилова.

Она уточнила, что ведомство просчитало и возможные финансовые затраты на проведение референдума.

"Если референдум состоится, мы готовы по всем аспектам, включая финансовый, [знаем], что нам делать, какие поправки в бюджет вносить", — подчеркнула Памфилова.

По закону для организации референдума инициаторы должны зарегистрировать группы с одним и тем же вопросом минимум в 43 регионах. При этом две группы со схожими вопросами в одном регионе не могут быть зарегистрированы.

В настоящее время есть пять одобренных Центризбиркомом вопросов, все они схожи и посвящены повышению пенсионного возраста. Однако инициаторы по каждому вопросу пока не зарегистрировали необходимое количество подгрупп в регионах.

Всего зарегистрировано 58 групп, сообщила Памфилова. Она также подчеркнула, что инициаторы возможного волеизъявления еще могут успеть объединиться вокруг одного вопроса. 

"Сейчас еще есть шанс. Если хотите проводить референдум, то есть пять вопросов, которые мы одобрили. Все живые реальные группы, если вы договариваетесь между собой, инициаторы референдума, у вас еще есть время перерегистрировать под один вопрос", — сказала она, посоветовав выбрать один из них.

По словам Памфиловой, "время еще есть, чтобы в 43 регионах набрать необходимое количество этих групп".

"Если нужна какая-то рекомендация, пояснение, мы это готовы сделать", — пообещала она оказать поддержку.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

29.08.2018 19:39
Дима

С двумя вариантами вопросов: какой вариант пенсионной реформы вы поддерживаете - тот, который предложило правительство, или тот, который по величайшей милости смягчил вам наш Президент?)

0  0
29.08.2018 19:55
гость

Засцали...Только воровская сущность власти никуда не делась... Вот и получается: у одних жемчуг мелкий, у других щи пустые...

0  0
29.08.2018 19:59
blond

Проведение референдума ничего не даст. ВВП за 25 минут выступления все уже сказал - ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ быть и все, никаких гвоздей. Без нее страна вскоре вся "умрет".. Я, как и думал, что ВВП женщинам, как ДОБРЫЙ "ЦАРЬ" уменьшит возраст выхода на пенсию с 60 лет.

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