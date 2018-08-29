Томенко рассказал о первых показателях уборочной в Алтайском крае

Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко в рамках пресс-подхода в Калманском районе заявил, что первые показатели уборочной кампании в регионе немного лучше прошлогодних, сообщается на официальном сайте края.

По оперативным данным на среду, 29 августа, в Алтайском крае зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади 430 тысяч гектаров, что составляет 13% от уборочной площади. Валовой сбор зерна — 930 тысяч тонн.

"Уборочная кампания идет в соответствии с планами. Несмотря на опоздание по срокам посевной, первые показатели даже немного лучше, чем в прошлом году, если сравнивать соответствующие периоды", — подчеркнул Томенко.

С одного гектара зерновых и зернобобовых в среднем по региону получают около 22 центнеров зерна, в прошлом году на эту дату урожайность была 17 центнеров с гектара, отметил врио губернатора.

Он также подчеркнул, что объем проведенных работ не позволяет сделать выводы о том, каковы будут конечные результаты.

"Через пару недель предварительные выводы можно будет сделать. В любом случае осень обещает быть напряженной. Возможно, нам придется принимать дополнительные решения в зависимости от погодных условий, от того, как будет складываться ситуация в целом", — заключил Томенко.