Фото: avito.ru

Коттедж площадью 440 квадратных метров на участке в 28,5 соток продают в барнаульском поселке Лебяжье за 15,1 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

"Выполнен из силикатного кирпича с утеплителем и облицовкой. Ж/б перекрытия. Фундамент — монолитная плита. Кровля — металлочерепица. Водоснабжение, газ — центральные. Канализация местная. Видеонаблюдение, охранная сигнализация. Отопление водяное", — отмечает автор объявления.

В холле, кухне, санузлах оборудованы теплые полы. Высота потолков в доме составляет 3 – 3,5 метра.

Также имеется вместительный гараж площадью 80 квадратных метров. В доме оборудованы три санузла, две гардеробные комнаты.

Обращает на себя внимание огромная гостиная площадью 80 квадратных метров. Продавец подчеркивает, что в коттедже выполнен дорогой и высококачественный ремонт.

Также есть баня из бруса площадью 60 "квадратов". Жилье расположено в тихом месте рядом с лесом и озером.