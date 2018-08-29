Топилин: пенсионная реформа не повлияет на темпы индексации пенсий

Глава Минтруда Максим Топилин заявил в среду в эфире программы "Время покажет" на Первом канале, что внесение поправок в пенсионное законодательство РФ не повлияет на запланированную индексацию пенсий.

"Хочу подчеркнуть, что это никак не повлияет на озвученные и зафиксированные темпы индексации пенсий с 1 января 2019 года. Как мы предполагали увеличивать пенсии ежегодно на тысячу рублей в течение шести лет, доведя среднюю страховую пенсию для неработающих пенсионеров до 20 тысяч рублей в 2024 г., на это все необходимые ресурсы предусмотрены", — отметил Топилин.

По его словам, для реализации пенсионной реформы будут задействованы резервы как федерального бюджета, так и Пенсионного фонда.

14 июня 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил, что правительство предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

29 августа 2018 года президент России Владимир Путин в своем телеобращении предложил внести корректировки в законопроект о пенсионных изменениях, а именно установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, для мужчин — на уровне 65 лет.