Минкомсвязь не отказывается от либерализации наказаний за репосты

Замминстра Минкомсвязи Алексей Волин заявил журналистам в Ростове-на-Дону, что министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ выдало положительное заключение на инициативу о либерализации УК РФ в части наказания за лайки и репосты в соцсетях и не отказывается от своей позиции, передает ТАСС.

"Мы написали положительное заключение на эту инициативу, потому что мы считаем, что надо отменять ответственность за репосты и лайки, так как они не соответствуют ни современной практике, ни нормальным даже нормам справедливости и тяжести преступлений. Многие ведомства с нами не согласны, правительство будет принимать окончательное решение", — сказал Волин, отметив, что в министерстве "от своей позиции не отказываются".

Ранее депутаты Госдумы Сергей Шаргунов и Алексей Журавлев внесли в нижнюю палату парламента проект поправок в законодательство, цель которых — установление справедливой ответственности за совершение действий, незначительных по степени общественной опасности и потому не могущих считаться уголовным преступлением. Среди таких действий называются репосты новостей и сообщений в социальных сетях и других ресурсах в интернете.