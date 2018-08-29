Володин прокомментировал предложения Путина по пенсионной реформе

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки к законопроекту об изменении пенсионной системы сделают его максимально справедливым, сообщает РИА Новости.

"Еще раз подчеркнув экономическую необходимость предлагаемых правительством изменений в пенсионное законодательство, президент своими предложениями выносит на первый план реальный рост уровня жизни и пенсий как нынешних, так и будущих пенсионеров", — сказал Володин.

Он также напомнил о предложениях президента снизить возраст выхода на пенсию для женщин с 63 до 60 лет, а также предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей.