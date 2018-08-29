Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что увольнение работников в предпенсионном возрасте может наказываться штрафом до 200 тыс. рублей или зарплатой за полтора года, сообщает РИА Новости.
"Будем базироваться на статье за необоснованное увольнение женщины по мотивам беременности или имеющей детей до трех лет", — подчеркнула Голикова
"Это штраф до 200 тыс. рублей или зарплата за 18 месяцев", — добавила она.
По ее словам, данный вопрос должен обсуждаться с работодателями и профсоюзами.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе телеобращения предложил ввести ответственность за увольнение сотрудников предпенсионного возраста.
Комментарии
Перейдут все на контракт. И никаких проблем.
вангую - разовьется мафия (мошенники), которая будет вынуждать работодателей брать людей на работу, в случае отказа они будут по суду отнимать деньги
вспоминаются прошлогодние случаи с фермерами и людьми, которые у них никогда не работали, но в суде отсудившие тыщ 400
чтобы с работы уволили нужно сначала на неё устроится, что после 50 нереально напрочь!!!