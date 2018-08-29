Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что увольнение работников в предпенсионном возрасте может наказываться штрафом до 200 тыс. рублей или зарплатой за полтора года, сообщает РИА Новости.

"Будем базироваться на статье за необоснованное увольнение женщины по мотивам беременности или имеющей детей до трех лет", — подчеркнула Голикова

"Это штраф до 200 тыс. рублей или зарплата за 18 месяцев", — добавила она.

По ее словам, данный вопрос должен обсуждаться с работодателями и профсоюзами.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телеобращения предложил ввести ответственность за увольнение сотрудников предпенсионного возраста.