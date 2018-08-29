Кудрин оценил предложения Путина по пенсионной системе

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в своем Twitter прокомментировал предложения президента России Владимира Путина по пенсионной реформе.

Кудрин отметил, что глава государства обобщил аргументацию всех сторон касательно пенсионной реформы, а также внес соответствующие правки, которые сбалансируют изначальный предлагаемый проект.

"Это взвешенное, тщательно продуманное решение, нужное для реализации национальных целей", — написал Кудрин.

Подписчики Кудрина, оставляя свои комментарии, в целом оказались не столь позитивны: "Мне нравится. Можно вообще на пенсию не уходить, зарплату не получать, детей не рожать. Чем меньше людей, тем меньше бомбоубежищ понадобится", "Деньги для олигархов сами не заработаются. Каждый ответственный гражданин России должен отработать 40 лет, отчисляя им в копилку, и сдохнуть", "Для каких национальных целей, Кудрин? Собак самолетами катать? Часы за миллион баксов покупать?"

Ранее Путин сообщил, что откладывать изменения в пенсионном законодательстве было бы безответственно.