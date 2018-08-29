Вице-премьер Татьяна Голикова заявила журналистам, что введение нормы о досрочном выходе на пенсию по стажу обойдется бюджету в 57,4 миллиарда рублей за 6 лет, сообщает "Эхо Москвы".

Президент России Владимир Путин в своем "пенсионном" обращении к народу среди мер по смягчению пенсионной реформы предложил уменьшить на 3 года необходимый стаж для досрочного выхода на пенсию.

Среди других мер — повышение пенсионного возраста для женщин до 60, а не до 63 лет, и введение административной и уголовной ответственности для работодателей за увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста. Путин также надеется на сохранение существующих федеральных и региональных льгот.

Также президент предложил ввести возможность досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей. Причем, для женщин, у которых 5 и более детей, возраст выхода на пенсию не изменится и составит 50 лет.