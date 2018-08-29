Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в эфире программы "60 минут" заявила, что обращение президента России Владимира Путина к народу по пенсионной реформе стало реакцией на запросы общества.

"Президент подчеркнул ответственность власти и граждан перед будущими поколениями", — заявила Матвиенко, отметив, что "он внимательнейшим образом следил за дискуссией в обществе, в которой участвовали рядовые граждане, политические партии и профсоюзы".

"Это обращение подчеркивает всю серьезность и чувствительность вопросов изменения пенсионного законодательства. Президент был очень искренним, видно было, что он выстрадал это обращение. Каждый человек, кто прочтет это обращение, поймет правоту президента", — отметила Матвиенко.

Она назвала это обращение Путина системой мер для смягчения переходного периода, призванной сделать эти изменения менее болезненными. Также она подчеркнула, что "благодаря изменениям пенсионного законодательства пенсии будут устойчиво расти".

"Больше всего я порадовалась за то, что президент предложил женщинам снизить пенсионный возраст с 63 до 60 лет. Это справедливо, это оправданно. И что многодетные мамы, в зависимости от количества детей, получат право досрочного выхода на пенсию", — отметила Матвиенко.

Также она поддержала инициативу президента о досрочном выходе на пенсию малочисленных народов Севера, а также пенсионные льготы для жителей села, где "уровень и продолжительность жизни ниже, чем в крупных городах".

Она также подчеркнула, что Совфед поддержит предложение президента ввести ответственность за безосновательное увольнение или отказ при приеме на работу лиц предпенсионного возраста: "Мы с удовольствием примем законы по ужесточению административной и уголовной ответственности работодателей, которые позволяют себе обижать людей предпенсионного возраста".