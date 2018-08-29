Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что предлагаемые изменения в пенсионную систему России были согласованы народом и властью, пишет "Московский комсомолец".
По словам главы правительства, кабинет министров как автор законопроекта внимательно следил за обсуждением предлагаемых преобразований и принимал активное участие в этой "очень важной работе".
Медведев также добавил, что дискуссии были жесткими, однако этот диалог был необходим.
Ранее сообщалось, что Медведев поручил правительству как можно скорее представить предложения по проекту об изменениях в пенсионном законодательстве с учетом заявлений Путина.
Комментарии
90 % населения России против повышения пенсионного возраста. С каким народом согласовывали, с американским?
Недимон, ты же сдох. Тебе уже 9 дней отпраздновали.