28 августа президент России Владимир Путин своим указом поменял руководство ГУ МВД России по Алтайскому краю. На смену Олегу Торубарову пришел Андрей Подолян. Начиная с 1998 года, это уже пятый по счету руководитель регионального главка и всего лишь второй, имеющий алтайские корни.

Начнем по порядку. Итак, 20 лет назад, в сентябре 1998 года на должность начальника тогда еще УВД Алтайского края был назначен Владимир Вальков. Он родился в 1950 году в Ребрихинском районе Алтайского края. Биография Валькова довольно примечательна. Далеко не вся она была связана со службой в органах правопорядка. Так, отработав в правоохранительной системе 11 лет, в середине 1980-х годов неожиданно стал заместителем заведующего, завотделом административных и торгово-финансовых органов Барнаульского горкома КПСС Алтайского края. Однако 4 года спустя он вернулся в органы внутренних дел. Взлет в карьере Валькова пришелся уже на российский период в истории алтайской милиции. Так, с 1993 по 1996 год он возглавлял Управление вневедомственной охраны. Наконец, в 1998 году Владимир Вальков был назначен на должность начальника УВД Алтайского края. В марте 2001 года он стал начальником уже Главного управления внутренних дел Алтайского края.

Необычным выглядит завершение карьеры Валькова. 7 августа 2005 года под Бийском в автокатастрофе погиб губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов. По мнению большей части населения, авария произошла во многом потому, что незадолго до трагедии Вальков немотивированно лишил Михаила Евдокимова машины сопровождения.

Уже 10 августа начальник алтайской полиции был освобожден от этой должности указом президента. Официальная формулировка — в связи с выходом на пенсию. Между тем запомнился генерал Вальков не только этим. Сын главного полицейского стал одним из главных фигурантов уголовного дела. Алексей Вальков, бывший начальник третьего отдела алтайского краевого управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, изначально был приговорен к девяти годам лишения свободы. Суд первой инстанции счел доказанной его вину в превышении должностных полномочий и покушении на сбыт наркотиков. Отбывать наказание Вальков-младший должен был в колонии строгого режима.

Позднее в краевом суде наказание смягчили на 1 год. А еще спустя некоторое время Судебная коллегия по уголовным делам Алтайского краевого суда смягчила приговор до 7,5 лет лишения свободы, сочтя, что должностные полномочия Вальков все-таки не превышал.

После Владимира Валькова алтайскую полицию возглавил первый замначальника ГУВД по Новосибирской области Александр Олдак. Он был шефом алтайской полиции шесть лет. К слову, генеральское звание он получил в 2000 году, став тогда одним из самых молодых генералов в системе МВД. Всю жизнь до назначения на Алтай он работал в милиции Новосибирска. Начинал инспектором уголовного розыска в Заельцовском РОВД и прошел все ступени служебной лестницы.

Вскоре после того, как Олдак покинул свой пост в 2011 году, в отношении бывшего начальника ГУ МВД РФ по Алтайскому краю было возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, с июля по ноябрь 2008 года Олдак вступил в сговор с начальником Барнаульского юридического института МВД России Николаем Михайловым с целью незаконного получения денег путем заключения между БЮИ и УВД фиктивного контракта на оказание платных образовательных услуг. В соответствии с документом со счета ГУВД по Алтайскому краю юридическому институту МВД России были перечислены 10 млн рублей, которые были израсходованы руководством института по своему усмотрению.

Интересно, что на момент возбуждения дела Олдак уже являлся начальником ГУ МВД России по Ставропольскому краю (занимает эту должность и в настоящее время — прим. ред. Amic.ru). Однако уже через сутки в связи с "неполнотой материалов проверки" тогдашний руководитель СУ СКР по Алтайскому краю Александр Пономарев отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Александра Олдака. Более того, после полугодовой проверки Следком решил в итоге не заводить дело на экс-главу алтайской полиции.



Новым начальником ГУ МВД по Алтайскому краю в 2011 году стал Ренат Тимерзянов, возглавлявший управление до мая 2013 года. Это пока самый короткий срок пребывания на посту главного алтайского полицейского. Службу в органах внутренних дел Тимерзянов начинал с должности участкового по делам несовершеннолетних. В 1998 году стал первым замминистра внутренних дел Татарстана, начальником криминальной милиции регионального управления МВД. Его перевод на Алтай в республике восприняли как большую потерю.

Впрочем, Тимерзянов, в отличие от предшественников, пробыл на своем посту довольно мало. Уже через два года он получил новое назначение, причем не по линии МВД. Тимерзянов занял пост Главного федерального инспектора по Татарстану. Здесь он работает до сих пор.



В 2013 году на должность главного полицейского Алтая заступил Олег Торубаров. Он родился в Одесской области. После окончания Омской высшей школы МВД получил назначение в Магаданскую область. Молодой специалист стал инспектором профилактики отдела уголовного розыска в магаданском поселке Синегорье. Это место называли "маленький Чикаго": криминальная обстановка в поселке была сложной. Однако работа там стала хорошей школой для Торубарова. В угрозыске он отработал шесть лет. В 1986 году Торубаров был назначен на должность начальника поселкового отделения милиции, через два года занял должность первого замначальника районного отдела внутренних дел.

В 1991 году его взяли работать в областное УВД, в управление по борьбе с организованной преступностью. Там он специализировался на борьбе с бандитизмом и иными тяжкими преступлениями. В 1997 году Торубаров возглавил УБОП. В 2002 году Олег Торубаров стал руководителем криминальной милиции УВД по Магаданской области. Наконец, в 2004 году получил еще более высокий пост — начальника УВД Магаданской области. Эту должность он занимал в течение трех лет.

В июне 2007 года главный милиционер Магаданской области был назначен начальником ГУ МВД по Калужской области. Интересно, что в своей прощальной речи Торубаров сказал, что Пушкин, Гоголь и Достоевский отмечали Калугу как особенное место, что он получил там профессиональный опыт и приобрел новых друзей. Также Торубаров выразил надежду, что он прощается с регионом не навсегда.

Что сказал бывший главный полицейский Алтайского края своим экс-подчиненным при расставании – загадка.

Наконец, новым начальником ГУ МВД России по Алтайскому краю на смену Торубарову назначен 50-летний Андрей Подолян. Он родился в Рубцовске и окончил АлтГУ по специальности "правоведение". В органах внутренних дел Подолян служит с 1991 года, начинал в должности милиционера ППС в Рубцовске, затем продолжил службу оперуполномоченным в уголовном розыске. С 1999 года был замначальника отдела по борьбе с организованной преступностью по Рубцовску. С 2001 года он возглавлял отдел по борьбе с организованной преступностью в Бийске, в 2005-2011 годах — УБЭП МВД по Республике Алтай. В 2011 году силовик занял должность заместителя начальника полиции Прикамья. В 2015 году был назначен замначальника ГУ МВД по Волгоградской области, начальником областной полиции.

Как долго Андрей Подолян проработает в Алтайском главке, сказать сложно, но исходя из срока проведения ротаций на таких должностях, предположим, что уроженец Рубцовска задержится в своем кресле на 4-5 лет.