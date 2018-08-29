США подали в ВТО жалобу на Россию

США направили во Всемирную торговую организацию (ВТО) запрос на проведение консультаций с Россией из-за пошлин на импорт ряда товаров из США, сообщает "РИА Новости".

Отмечается, что запрос консультаций с противоположной стороной является первым шагом в процедуре подачи иска в рамках ВТО.

В жалобе Вашингтон указывает, что Москва не применяет пошлины на аналогичные товары из других стран-членов ВТО.

5 августа Россия ввела новые ставки импортных пошлин в отношении ряда товаров из США в ответ на введение пошлин на российские сталь и алюминий.