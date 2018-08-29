Песков прокомментировал иск американских властей к России в ВТО

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия использует широкий набор контраргументов в связи с иском США во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщает "РИА Новости".

В среду, 29 августа, Вашингтон инициировал в ВТО спор в связи с введением российской стороной дополнительных пошлин на некоторые американские товары.

По словам Пескова, в Кремле не считают этот шаг нормальным, но, с другой стороны, США действуют в рамках права.

"Россия будет использовать в данном случае всю широкую палитру контраргументов", — отметил Песков.

Ранее Россия ввела дополнительные пошлины на ряд американских товаров, аналоги которых производятся в РФ. Меры были приняты в ответ на введение США пошлин на сталь и алюминий с 23 марта 2018 года.