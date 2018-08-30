Вице-президент группы НЛМК погиб в Москве после падения с 9-го этажа

Вице-президент по исследованиям и разработкам группы "Новолипецкий металлургический комбинат" Бруно Чарльз Де Куман погиб в Москве, упав с 9-го этажа, сообщает "РИА Новости".

"С прискорбием подтверждаем, что сегодня в Москве трагически погиб вице-президент по исследованиям и разработкам группы НЛМК Бруно Чарльз Де Куман. Мы шокированы произошедшим и соболезнуем родным и близким Бруно", — сообщили в НЛМК.

Подробности трагедии в компании комментировать отказались до "выяснения всех обстоятельств".

По данным РЕН ТВ, трагедия произошла на улице Серафимовича в центре Москвы. Выпавший в окно мужчина скончался на месте от травм. Известно, что он был в этот момент трезв.

Бруно Чарльз Де Куман был назначен вице-президентом по исследованиям и разработкам группы "Новолипецкий металлургический комбинат" чуть больше года назад. До этого он получил докторскую степень в Корнеллском университете и занимался научными разработками в области материаловедения в ведущих промышленных лабораториях мира.