Пенсионерам сохранят льготы по налогу на недвижимость до 2028 года

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что предложенный президентом Владимиром Путиным порядок сохранения льгот по налогу на недвижимость для пенсионеров на уровне текущего пенсионного возраста будет действовать до 2028 года, передает ТАСС.

"Льготы по налогам на землю и недвижимость будут действовать до 2028 года, то есть до завершения переходного периода", — сообщила Голикова.

По ее словам, дальнейшие шаги, в том числе привязка льгот к новым срокам выхода на пенсию, пока не обсуждались.

Владимир Путин в среду выступил с телеобращением по вопросу совершенствования пенсионной системы. Он предложил установить для женщин возраст выхода на пенсию 60 лет, предусмотреть досрочный выход на пенсию для многодетных матерей, снизить стаж для досрочного выхода на пенсию, а также разработать расширенные гарантии для граждан предпенсионного возраста.