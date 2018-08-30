Студия украинского телеканала "112 Украина" стала ареной противостояния бывших народных депутатов Инны Богословской и Евгения Червоненко, сообщает "Пятый канал".

В эфире ток-шоу "Пульс" бывший руководитель Запорожской областной госадминистрации Червоненко заявил, что из-за своей политической позиции он "потерял завод". Он также указал, что Богословская в прошлом не раз "приходила за деньгами". После этих слов женщина накинулась с кулаками на своего оппонента.

Червоненко успел закрыть лицо от удара, после чего ведущие вмешались в конфликт.

Находясь на безопасном расстоянии друг от друга, политики продолжили сыпать оскорблениями.