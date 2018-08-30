Заместитель секретаря Генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко заявил, что президент Владимир Путин предложил ряд справедливых мер по изменению пенсионного законодательства, выступив защитником интересов граждан, пишет "Парламентская газета".

"Впервые президент России обратился по социально-экономической тематике к людям вот так напрямую. Это подчеркивает важность темы, которая обсуждается сейчас в обществе. Без преувеличения изменения в пенсионной системе затрагивают каждого гражданина нашей страны. Это честный и открытый разговор, демонстрация уважения к людям", — подчеркнул Ревенко.

Он также отметил важность озвученных президентом предложений. По словам депутата, они направлены на соблюдение принципа справедливости в российском обществе.

"Президент выступил защитником и гарантом интересов граждан", — заключил Ревенко.

Владимир Путин в среду, 29 августа, выступил с телеобращением по вопросу пенсионной реформы. Он высказал несколько своих предложений, чтобы смягчить реформу. В частности, он предложил установить для женщин возраст выхода на пенсию 60 лет, предусмотреть досрочный выход на пенсию для многодетных матерей, снизить стаж для досрочного выхода на пенсию, а также разработать расширенные гарантии для граждан предпенсионного возраста.