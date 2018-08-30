Заместитель секретаря Генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко заявил, что президент Владимир Путин предложил ряд справедливых мер по изменению пенсионного законодательства, выступив защитником интересов граждан, пишет "Парламентская газета".
"Впервые президент России обратился по социально-экономической тематике к людям вот так напрямую. Это подчеркивает важность темы, которая обсуждается сейчас в обществе. Без преувеличения изменения в пенсионной системе затрагивают каждого гражданина нашей страны. Это честный и открытый разговор, демонстрация уважения к людям", — подчеркнул Ревенко.
Он также отметил важность озвученных президентом предложений. По словам депутата, они направлены на соблюдение принципа справедливости в российском обществе.
"Президент выступил защитником и гарантом интересов граждан", — заключил Ревенко.
Владимир Путин в среду, 29 августа, выступил с телеобращением по вопросу пенсионной реформы. Он высказал несколько своих предложений, чтобы смягчить реформу. В частности, он предложил установить для женщин возраст выхода на пенсию 60 лет, предусмотреть досрочный выход на пенсию для многодетных матерей, снизить стаж для досрочного выхода на пенсию, а также разработать расширенные гарантии для граждан предпенсионного возраста.
Комментарии
Защитник вы наш! Благодетель!
Вам самим не противно печатать такие новости? Почему мы читаем мнение только тех, кто слово против сказать не может, почему по телеку и в газетах не пишут мнение народа?
А где список лиц которых он защищает и которым он является гарантом?
А разве Ревенко,как вице-спикер Думы, не должен защищать интересы народа без подсказки?
И вообще, СМИ не должны эту гей- пропаганду распространять
каких именно граждан пЫня защитник, а? Походу дружков своих да всяких прочих депутатов, судей, прокуроров, ментов, фэбсов и прочих чинуш кто жил за счёт наших налогов, а теперь пенсию огромную получает да и выходить они на неё будут как и раньше, а вот те кто зарабатывал и налоги платил и пенсия ему исключительно мизерная светит давайте как подвинтесь, своим не хватает. Упырь он блин а не защитник!
Едроссы слились в бурном оргазме после выступления дзюдоиста-грибника.
Доруководились проворовавшихся.
Проворовавшиеся, конечно
это просто дефолт пенсионной системы! ибо кто-то что-то нажал и деньги из пенсионного фонда исчезли
О пенсионном фонде - не слова, только о расходах бюджета. Т.е. пенсионного фонда нет вовсе, ушел видимо в офшоры, не попрощавшись.
Что еще можно ожидать от партии жуликов с Володькой во главе. Враги народа
Благодетель!!! В 60 женщинам на пенсию в гору 5 лет. Если посчитать, из расчета минимальной пенсии 8 000 рублей, то сэкономят на людях 12х5х8000=480000 рублей. А прибавить обещают по 1000 в месяц, тоесть 12000 в год. Тоесть после выхода на пенсию в 60 надо прожить еще, как миниум 40 лет, что бы тебе отдали то, что украли.
Читать противно даже это все.
А Навального с Удальцовым заблаговременно упрятали за решетку...
Называется:Спасибо президент, что отрубили только ноги и руки, а не убили!!!
Илья. Как говорится - украдено до нас .. речь о возврате не идет, там дырка в 2 трлн. ее телами и закрывают.
после вчерашнего выступления путина, сегодня российские пенсионеры массово пошли в пенсионный фонд России с заявлениями о добровольном отказе от пенсий, чтобы поддержать и сплотиться вокруг вошдя
а где-то сейчас в параллельной Вселенной:
Возмущенные повышением пенсионного возраста, миллионы россиян заполнили площади городов и сёл.
Все правильно сделал - красавчикК!!!
"только мнение народа не учитывает уже на протяжении 18 лет." дружки-физкультурники в приоритете.
30.08.2018 09:48
- гость -
Не надо рядом ставить американского шпиона и едропровокатора навального и реального бойца оппозиции Удальцова. навальный как обычно для виду посидит пару деньков (никто кстати ни разу не видел чтоб он вообще где-то сидел), а Удальцов оттрубил реальный срок.
не могу смотреть на депутатские холеные лоснящиеся лица,
с рассказами какие они молодые и работящие и до 70 лет бы там в думе заседали
Ну что ж, сейчас как раз страдают те, кто в своё время отдал СССР без боя, поверил ельцину и сдал страну за джинсы и жвачки. Вот и пришла к вам расплата. Не хотели честно трудиться ради светлого будущего? Ну так подыхайте в беспросветной нищете.
"Впервые президент России обратился по социально-экономической тематике к людям вот так напрямую.
Он обращается к людям таким способом много лет ,зачитывает за ранее подготовленный текст ,который ему разрабатывают и пишут специально подготовленные люди прекрасно разбирающиеся в псхологии "Русского человека".
Это честный и открытый разговор, демонстрация уважения к людям", — подчеркнул Ревенко.
Честный разговор это когда ты говоришь с оппонентом глядя в глаза и выражаешь собственнное мнение.Если бы он действительно что-то решал стране он никогда бы не поднял пенсионный возраст , это решение его хозяев которым он служит!
Он также отметил важность озвученных президентом предложений. По словам депутата, они направлены на соблюдение принципа справедливости в российском обществе.
Справедливость в российском обществе это когда соблюдаются интересы большинства Граждан страны и есть гарантии развития страны и уверенность в завтрашнем дне, что дети будут жить в "процветающей стране".
"Президент выступил защитником и гарантом интересов граждан", — заключил Ревенко.
Если внимательно его слушать то можно понять чьи интересы он защищает,в его словах нет правды он приводит недостоверную информацию,используя в своих интересах ,отрицает возможность принятия других мер ,"плюет" на мнение оппозиции и Граждан, мягко и постепенно пытается убедить что его действия и правительства самые правильные и необходимые, а конце просто "угрожает" пусть будет так как я хочу сейчас я вам и"скидочку" предоставлю, а то потом будет еще хуже!
И где интересы Граждан? Диктатурой "попахивает"
Вот почитаешь коменты, все пыню ненавидят, почему же вы его выбрали?
30.08.2018 09:58
- гость -
пожалуй поддержу ваше мнение
30.08.2018 10:03
- гость -
"Если бы от выборов что-то зависело, то нам бы не позволили в них участвовать"
М. Твен.
Вот почитаешь коменты, все пыню ненавидят, почему же вы его выбрали?
Вы верите, что в России существуют выборы? Настоящие???
30.08.2018 10:03
- гость -
а его кто-то выбирал? он сам себя выбрал! Сотстряпав типа какбы выборы без выбора!
30.08.2018 10:03- гость -
Ну если комменты пишут такие же, как Вы, то есть люди, которые не могут самоутвердиться никак, кроме попытки обозвать президента, чему ж удивляться. Самая большая ваша ошибка в том, что вы считаете что 100 % россиян только и делают что пишут комменты. Да нет, большинству некогда, они работают, а в сети сидят бездельники-неудачники, мнение которых мало кого интересует. Так что давитесь и дальше своей желчью.
Все для народа старается. Говорит что не хочет повышать пенсионный возраст, но ради нашего благополучия всё-таки пойдёт на уступки и повысит. И курс доллара снизил с 35 до 70. Золотой человек!
30.08.2018 10:20
гость
А ещё все жалуются, что бензин дорогой, так он всё возмущается уже лет 20 и всё время понижает цену! Снизил уже за годы своего правления с 5 до 50 рублей! Кто ещё так бы смог?