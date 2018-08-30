Порошенко высмеяли за посещение русской семьи в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко стал объектом насмешек после "показательной" поездки в Донецкую область, где он посетил Авдеевку — город, который контролируется сейчас украинскими силовиками, пишет "Российская газета".

По замыслу команды Порошенко, он должен был "случайно" зайти в гости к "настоящей украинской семье", которая "зажила нормальной жизнью". Дело в том, что после запуска нового газопровода глава государства решил лично проверить, поступает ли газ в дома местных жителей.

Однако план сорвался. Хозяйка, пригласившая президента к себе в квартиру, общалась с ним по-русски, на ее холодильнике красовался магнитик с флагом России.

Кроме того, Порошенко полюбовался фотографией внука женщины, одетого в тельняшку и фуражку с надписью "Тихоокеанский флот России". На заднем фоне — военный крейсер с надписью "За победу". Наверняка из Севастополя.

Украинские пользователи раскритиковали президента и сотрудников его пресс-службы за то, что они не смогли подобрать правильную квартиру и избежать неловкости. К примеру, один из комментаторов назвал "фантастическим кретинизмом" данный визит Порошенко.