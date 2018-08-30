Естественная убыль населения в Алтайском крае начинает набирать все большие обороты. Так, за период с января по июль 2018 года она составила 6300 человек, тогда как годом ранее - 4861. По-прежнему в регионе ощутимо падает рождаемость, плюс ко всему вновь наметилась негативная тенденция по росту смертности.

За 7 месяцев 2018 года в крае появилось на свет 13 737 детей (годом ранее за аналогичный период – 14 792 ребенка), а скончались 20 037 жителей (было 19 653 человека).

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Что касается основных причин смертности, здесь лидируют болезни системы кровообращения (8046 случаев), новообразования (2915 летальных исходов) и болезни органов дыхания (883 эпизода).

Кроме того, отметим, что в ДТП в январе-июле по краю скончались 118 человек (на 7 больше, чем было в 2017-м), от случайного отравления алкоголем погибли 74 жители региона, добровольно ушли из жизни 373 человека, были убиты – 108. Наконец, туберкулез за 7 месяцев текущего года унес жизни 255 человек.

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Изменилась в меньшую сторону пропорция заключенных браков и оформленных разводов в регионе. Так, за семь месяцев 2018 года узами брака себя связали 7217 пар (годом ранее их было 8159), а официально расстались 5827 пар (против 6118 в январе-июле 2017-го). По этим цифрам заметно, что число брачующихся сократилось гораздо существеннее, чем количество разведенных супругов.

Между тем миграционная убыль населения за первые шесть месяцев (обновленных данных пока нет – прим. Amic.ru) в Алтайском крае составила 2484 человека.

Таким образом население региона из-за всего комплекса причин к началу августа могло сократиться примерно на 9 тысяч человек или 0,4% от общей численности проживающих в регионе.

Напомним, в 2017 году в Алтайском крае родилось 25 525 человек, умерло — 32 963.

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