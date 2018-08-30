"Газпром" показал неожиданно высокие показатели по выручке

Госкомпания "Газпром" показала в II квартале 2018 г. неожиданно высокие показатели по МСФО. Выручка выросла на 31% до 1,8 трлн руб, EBITDA — на 66% до 571,9 млрд руб., пишут "Ведомости".

Последний показатель оказался на 4,2% выше консенсус-прогноза "Интерфакса". Чистая прибыль за II квартал этого года составила 259,2 млрд руб, это в пять раз больше чем за аналогичный период 2017 г. и на 10% выше консенсус-прогноза "Интерфакса".

37,6 млрд руб из 259,2 млрд "Газпрому" принесли ретроактивные корректировки цены на газ. Причина в том, что в мае госкомпания урегулировала арбитражный спор с турецкой госкомпанией Botas (арбитраж окончен в июне), пишет "Интерфакс" со ссылкой на свои источники.

Рост выручки на 31% обусловлен хорошими продажами газа, в том числе в Европе: "Газпром" с января по июль поставил в дальнее зарубежье 117,1 млрд куб. м газа, что на 5,8% больше, чем годом ранее. В частности, поставки в Германию выросли на 12,3%, в Австрию — на 48,3%, в Нидерланды — на 53,8%, во Францию — на 11,8%, в Хорватию — на 40,1%, в Данию — на 11,9%, Польшу — на 6,6%.