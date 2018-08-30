Доллар США ускорил рост, евро также показал уверенный рост на Московской бирже вечером в среду, 29 августа, а рубль лишь усилил снижение к бивалютной корзине после заявлений первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова относительно стоимости предложений президента Владимира Путина, пишет "Интерфакс".

Курс доллара США составил 68,18 руб./$1 в 19:00, что на 31,25 копейки выше закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 79,75 руб./EUR1, поднявшись на 40 копеек. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 35,19 копейки — до 73,39 рубля.

Как отмечается, рубль слабо отреагировал на телевизионное выступление президента, посвященное изменениям пенсионной реформы, однако ускорил снижение к бивалютной корзине после пояснений Силуанова относительно их стоимости.

Предложения Путина по корректировке пенсионной реформы потребуют финансовых затрат в размере около 500 млрд рублей в течение шести лет, сообщил Силуанов.