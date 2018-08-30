Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что для реализации предложений президента по пенсионной реформе дополнительно потребуется около 500 млрд рублей в течение шести лет, сообщает "РИА Новости".

"По нашим оценкам, объем финансовых ресурсов на высказанные предложения в шестилетнем периоде составляет порядка 500 миллиардов рублей", — рассказал Силуанов.

Он подчеркнул, что потребуется уточнить бюджетные планы министерства и проект бюджета Пенсионного фонда.

По словам Силуанова, президент выступил с рядом инициатив, которые подготовлены кабмином и направлены в Госдуму. Эти предложения, как он отметил, потребуют финансовых затрат, но они направлены на улучшение соцобеспечения пенсионеров и людей предпенсионного возраста.

Президент Владимир Путин в среду, 29 августа, выступил с телеобращением по вопросу совершенствования пенсионной системы. Он предложил установить для женщин возраст выхода на пенсию 60 лет, предусмотреть досрочный выход на пенсию для многодетных матерей, снизить стаж для досрочного выхода на пенсию, а также разработать расширенные гарантии для граждан предпенсионного возраста.