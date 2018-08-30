Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков посоветовал обратиться в кабмин с вопросом об источниках финансирования для реализации предложений президента Владимира Путина по пенсионным изменениям, передает ТАСС.

"Это вопрос правительства. Силуанов же ответил на этот вопрос в своем заявлении", — сказал Песков.

Ранее Силуанов заявил, что, по оценкам Минфина, на реализацию предложений президента по совершенствованию пенсионной системы потребуется порядка 500 млрд рублей в течение шести лет.

Он также отметил, что правительство сможет выделить эти деньги, которые направят на улучшение соцобеспечения пенсионеров и людей предпенсионного возраста.

Владимир Путин в среду выступил с телеобращением по вопросу совершенствования пенсионной системы. Он предложил установить для женщин возраст выхода на пенсию 60 лет, предусмотреть досрочный выход на пенсию для многодетных матерей, снизить стаж для досрочного выхода на пенсию, а также разработать расширенные гарантии для граждан предпенсионного возраста.