Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков посоветовал обратиться в кабмин с вопросом об источниках финансирования для реализации предложений президента Владимира Путина по пенсионным изменениям, передает ТАСС.
"Это вопрос правительства. Силуанов же ответил на этот вопрос в своем заявлении", — сказал Песков.
Ранее Силуанов заявил, что, по оценкам Минфина, на реализацию предложений президента по совершенствованию пенсионной системы потребуется порядка 500 млрд рублей в течение шести лет.
Он также отметил, что правительство сможет выделить эти деньги, которые направят на улучшение соцобеспечения пенсионеров и людей предпенсионного возраста.
Владимир Путин в среду выступил с телеобращением по вопросу совершенствования пенсионной системы. Он предложил установить для женщин возраст выхода на пенсию 60 лет, предусмотреть досрочный выход на пенсию для многодетных матерей, снизить стаж для досрочного выхода на пенсию, а также разработать расширенные гарантии для граждан предпенсионного возраста.
Комментарии
Введите прогрессивное налогообложение и денги найдутся.
30.08.2018 09:00
Мимопроходящий
какое нафиг прогрессивное налогообложение, куда ещё больше то, и так с увеличением ндса до 20% уже 65% с денег выделенных на зарплату - где вы видели чтобы в какой стране прогрессивный у когото до стольки доходил в приципе? А у нас весь народ столько платит! Там где прогрессивный налог там тот кто мало зарабатывает почти его и не платит, а туда и весь средний класс входит!
А Пескову нада трындеть не про поиск бабла там на чёто, а про где рабочие места, с нормальной зарплатой, чтобы жить, для тех кому за 50, чтобы до пенсии доработать !
30.08.2018 09:21
месный
Дык я имел в виду, что кто в месяц зарабатывает 15 т.р, платит 5%, а кто 15 миллионов, платит 20%. Ему не убудет, а всем хорошо.
30.08.2018 09:21
месный
А ндс тут вообще не причем. Имелся в виду подоходный налог.
А что искать то? Сейчас рубль уронят еще ниже и на все найдется и не важно, что реальная инфляция все сожрет, главное можно отрапортовать что все выполнено
30.08.2018 09:47
Мимопроходящий
Вы считаете, что платите только подоходный налог? У меня для вас плохие новости.
Работодатель даёт вам на зарплату скажем 30000, с них он платит налогов 12900, сюда входят : Пенсионное страхование-22%, Социальное страхование-2,9%, Медицинское страхование-5,1% и Подоходный налог 13%. И того вы получили на руки уже всего 17100.
Далее вы идёте в магазин, а там в товаре НДС 20%, купив на все чего-то вы ещё заплатили 3420 налогов. Итого ваша реальная ЗП стала уже 13680! С которой налогов заплачено 16320. Если у вас есть машина, и недвижимость то сумма налогов будет ещё больше, если машина хорошая и недвижимость неплохая то вы ещё и должны останетесь.
30.08.2018 09:47
Мимопроходящий
Добавлю,в тех-же США в разных штатах по разному но чтобы раскрутится на 43% налога надо очень не слабо зарабатывать, а у нас любой кто даже минималку получает, уже платит больше!