Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что изменения в пенсионное законодательство первыми затронут мужчин 1959 года рождения, пишут "Известия".

Так, с учетом предложенной президентом меры мужчины, родившиеся в первом полугодии 1959-го, выйдут на пенсию в первом полугодии 2019-го. Те же, кто появился на свет во втором полугодии того же года, выходят на заслуженный отдых уже во втором полугодии 2020-го.

Следом получат пенсионные выплаты те граждане, которые родились в первом полугодии 1960-го. Они выйдут на пенсию в 2021 году, а рожденные во втором полугодии — во втором полугодии 2022-го.

В 2024-м выйдут на пенсию мужчины 1961 года рождения (на тот момент им будет 63 года). Далее идут россияне 1962 года рождения (2026) и 1963 года рождения (2028).

Что касается женщин, то те, кто родился в первом полугодии 1964-го, получат пенсию уже в первом полугодии 2019-го, а рожденные во втором полугодии — во втором полугодии 2020-го. Женщинам, родившимся в 1965 году, выплаты также будут назначаться в зависимости от того, в каком полугодии они родились — это будет первое полугодие 2021 года и второе полугодие 2022 года.

Россиянки 1966 года рождения уйдут на пенсию в 58 лет (в 2024 году), рожденные в 1967 году — в 59 лет (2026), а рожденные в 1968 году — в 60 лет (2028).

29 августа президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам и высказал свои предложения по пенсионной реформе. В частности, речь идет о сокращении сроков выхода женщин на пенсию с 63 до 60 лет, а также об установлении льгот для тех, кто должен выйти на пенсию в ближайшие два года по старым правилам. Президент также предложил сократить необходимый стаж для женщин до 37 лет (вместо 40 лет), для мужчин — до 42 лет (вместо 45).