Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что изменения в пенсионное законодательство первыми затронут мужчин 1959 года рождения, пишут "Известия".
Так, с учетом предложенной президентом меры мужчины, родившиеся в первом полугодии 1959-го, выйдут на пенсию в первом полугодии 2019-го. Те же, кто появился на свет во втором полугодии того же года, выходят на заслуженный отдых уже во втором полугодии 2020-го.
Следом получат пенсионные выплаты те граждане, которые родились в первом полугодии 1960-го. Они выйдут на пенсию в 2021 году, а рожденные во втором полугодии — во втором полугодии 2022-го.
В 2024-м выйдут на пенсию мужчины 1961 года рождения (на тот момент им будет 63 года). Далее идут россияне 1962 года рождения (2026) и 1963 года рождения (2028).
Что касается женщин, то те, кто родился в первом полугодии 1964-го, получат пенсию уже в первом полугодии 2019-го, а рожденные во втором полугодии — во втором полугодии 2020-го. Женщинам, родившимся в 1965 году, выплаты также будут назначаться в зависимости от того, в каком полугодии они родились — это будет первое полугодие 2021 года и второе полугодие 2022 года.
Россиянки 1966 года рождения уйдут на пенсию в 58 лет (в 2024 году), рожденные в 1967 году — в 59 лет (2026), а рожденные в 1968 году — в 60 лет (2028).
29 августа президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам и высказал свои предложения по пенсионной реформе. В частности, речь идет о сокращении сроков выхода женщин на пенсию с 63 до 60 лет, а также об установлении льгот для тех, кто должен выйти на пенсию в ближайшие два года по старым правилам. Президент также предложил сократить необходимый стаж для женщин до 37 лет (вместо 40 лет), для мужчин — до 42 лет (вместо 45).
Комментарии
Наверно ночь не спала, считала.
Да все уже давно просчитано. Типичная путинская многоходовочка...
Допустим,родившийся осенью 1959-го может оформлять пенсию с июля 2020-го?
вот допустим человеку 50 лет, пусть голикова объяснит где ему, если он допустим без работы остался, то куда пойти работать до пенсии, чтоб зарплаты на жизнь хватало, а?!?!?!?!? Где матьтвою рабочие места !!!!!
месный, и пусть еще эта Голенькая объяснит людям, где будут работать выпускники ВУЗов, СУЗов, где будут работать молодые люди, если все рабочие места будут заняты пенсионерами, а работодатели не смогут их увольнять под страхом попасть за решетку??? Где государство найдет столько рабочих мест!?
В остатку правительство и президента - под управлением этих так называемых друзей страна катится по наклонной уже 18 лет (балаболы).
И пусть она лучше объяснит, что будет с рабочими местами при развитии так горячо любимой ими "цифровой экономики"? Путин много раз говорил про это, а разного рода чиновники подтверждали, что скоро всю работу будут выполнять роботы, и многие специальности просто исчезнут за ненадобностью. Сроки этого назывались те же - к 2030 году. Короче, где они возьмут столько рабочих мест???
Ну что ж, сейчас как раз страдают те, кто в своё время отдал СССР без боя, поверил ельцину и сдал страну за джинсы и жвачки. Вот и пришла к вам расплата. Не хотели честно трудиться ради светлого будущего? Ну так подыхайте в беспросветной нищете.
Президент также предложил сократить необходимый стаж для женщин до 37 лет (вместо 40 лет)
ВУЗ заканчивают в 22-23 года. Плюс 37 лет стажа. Итого 59-60 лет. Как раз обозначенный пенсионный возраст. Но за это время 37 лет ещё 100500 раз изменятся правила подсчёта стажа, опять что-нибудь уберут (как было с декретными). Таблетки от маразма бы попринимать им там(((
30.08.2018 09:45
- гость -
молодой может легко поменять специальность, да и у него родители ещё есть помогут если чё, на худой конец можно грущиком поработать какоето время, а вот после 50 уже здоровья не хватит. А вот тому кто за 50 уже специальность не поменяешь, и там где нада здоровье не по работаешь.
30.08.2018 10:07
месный
Какое там после 50, мне 42 и грузчиком я не смогу 100%.
Месный, ну ты даешь! Кто тогда пойдет в ВУЗ имея перспективу потом работать грузчиком? Они и так сейчас все или в торговлю уходят или идут по специальности за копейки. Да, и сколько сейчас безработных? Короче, вся эта афера ни к чему, кроме полнейшего краха привести не сможет.
Интересно, а могут граждане нашего государства отправить президента и правительство в отставку в связи с утратой доверия. За их "косяки" по работе?
30.08.2018 10:18
- гость -
не могут