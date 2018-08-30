Назначение социальной пенсии для граждан, которые не имеют достаточного трудового стажа, планируется установить в возрасте 65 лет для женщин и 70 для мужчин, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.

Сейчас для получения пенсии по старости или страховой нужно работать до 55 лет женщинам и до 60 лет мужчинам, а для получения социальной пенсии — до 60 и 65 лет соответственно. Ранее в Госдуме прошел первое чтение законопроект об изменениях в пенсионной системе. В частности, предлагалось повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет, а для мужчин до 65 лет для получения пенсии по старости. А для получения страховой пенсии предлагалось увеличить возраст до 68 лет для женщин и до 70 лет для мужчин.

В среду президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, для мужчин - 65 лет.

"С учетом новых параметров пенсионной системы мужчины получат право на социальную пенсию в 70 лет, женщины — в 65 лет", — пояснили в Минтруде.

В ведомстве напомнили, что по действующему законодательству социальная пенсия устанавливается гражданам, которые не работали или не приобрели полноценного стажа, необходимого для получения страховой пенсии.

"Данные изменения предлагается проводить постепенно: предусматривается длительный переходный период, как и в случае с назначением страховой пенсии", — добавили в Минтруде.

У граждан, имеющих значительные нарушения жизнедеятельности, имеется право обратиться за установлением инвалидности и при положительном решении получать социальную пенсию по инвалидности независимо от возраста, добавили в министерстве. Сегодня средний размер социальной пенсии составляет чуть более 9 тыс. рублей. По данным ПФР, в России около 3,2 млн человек являются получателями социальной пенсии.