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Социальную пенсию женщины и мужчины без стажа начнут получать в 65 и 70 лет

, ИА "Амител"
Сейчас при недоборе стажа для получения социальной пенсии необходимо работать до 60 и 65 лет соответственно

Фото: kompensacii.ru

Назначение социальной пенсии для граждан, которые не имеют достаточного трудового стажа, планируется установить в возрасте 65 лет для женщин и 70 для мужчин, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.

Сейчас для получения пенсии по старости или страховой нужно работать до 55 лет женщинам и до 60 лет мужчинам, а для получения социальной пенсии — до 60 и 65 лет соответственно. Ранее в Госдуме прошел первое чтение законопроект об изменениях в пенсионной системе. В частности, предлагалось повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет, а для мужчин до 65 лет для получения пенсии по старости. А для получения страховой пенсии предлагалось увеличить возраст до 68 лет для женщин и до 70 лет для мужчин.

В среду президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, для мужчин -  65 лет.

"С учетом новых параметров пенсионной системы мужчины получат право на социальную пенсию в 70 лет, женщины — в 65 лет", — пояснили в Минтруде.

В ведомстве напомнили, что по действующему законодательству социальная пенсия устанавливается гражданам, которые не работали или не приобрели полноценного стажа, необходимого для получения страховой пенсии.

"Данные изменения предлагается проводить постепенно: предусматривается длительный переходный период, как и в случае с назначением страховой пенсии", — добавили в Минтруде.

У граждан, имеющих значительные нарушения жизнедеятельности, имеется право обратиться за установлением инвалидности и при положительном решении получать социальную пенсию по инвалидности независимо от возраста, добавили в министерстве. Сегодня средний размер социальной пенсии составляет чуть более 9 тыс. рублей. По данным ПФР, в России около 3,2 млн человек являются получателями социальной пенсии.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

30.08.2018 09:42
гость

понятно, кремлёвские "благодетели" решили людям вместо пенсий оформить "деревянный макинтош"

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30.08.2018 10:00
- гость -

Ну что ж, сейчас как раз страдают те, кто в своё время отдал СССР без боя, поверил ельцину и сдал страну за джинсы и жвачки. Вот и пришла к вам расплата. Не хотели честно трудиться ради светлого будущего? Ну так подыхайте в беспросветной нищете.

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30.08.2018 10:04
гость

к мусорным бакам будут очереди стариков

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30.08.2018 10:10
гость

И зачем такое правительство ? Дождетесь 1917г.

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