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Водитель на букву "У": что делать, если не повезло с автошколой

, ИА "Амител"
Как избежать наиболее распространенных ошибок при выборе учебного заведения

Наши дороги плотно заполнены автомобилями. Сегодня за рулем и стар и млад, некоторые семьи имеют несколько авто. И все нынешние водители – бывшие ученики. Впрочем, сегодня автошколы не испытывают недостатка в желающих получить навыки вождения и заветное водительское удостоверение. Может быть, именно поэтому среди учебных заведений такого рода нередко встречаются те, которые в лучшем случае оставляют разочарование.

Есть что вспомнить

Общеизвестная истина: если хотите, чтобы вложенные в обучение деньги принесли пользу, нужно внимательно выбирать автошколу. Но как это сделать на практике? Один из оптимальных вариантов – довериться положительному отзыву знакомых. Но чаще всего приходится учиться на собственных ошибках.

Надо сказать, что время мало что меняет. Автор этой статьи обучалась в автошколе почти 12 лет назад, и тогда тоже были "подводные камни" в этом вопросе. На теоретических занятиях группа самостоятельно изучала правила дорожного движения по соответствующей брошюре и по плакатам на стендах в учебном классе. Сам "теоретик" оказался большим поклонником коньяка, о чем не единожды открыто говорил нам. И люди несли красивые бутылочки, заботливо перемещающиеся в закрома его письменного стола. Затем были практические занятия, которые худо-бедно откатали, а к их окончанию как бы между делом прозвучала фраза от инструктора о том, что есть возможность облегчить прохождение испытаний и 100%-ного получения водительских прав. Прозрачный намек на взятку не был "услышан", экзамены честно сданы с первого раза. И вот уже второе десятилетие безаварийной езды – выходит, научили, так или иначе, а в дальнейшем, по большому счету, уже имеет значение, прежде всего, опыт.

Опыт – сын ошибок трудных

Вспомнить этот этап в водительской жизни заставила история знакомой девушки, недавно прошедшей обучение в одной из автошкол Барнаула.

"Дата экзамена в ГИБДД приближалась, а практических знаний и умений особо не прибавлялось, — говорит Елена Н. – Сначала долго не выпускали в город, просто ездили по кругу на автодроме. Затем добилась выезда на дороги города, где инструктор ничего толком не объяснял. Неудивительно, что к экзамену была не готова. Пошла к руководителю автошколы, и директор с довольным видом предложил взять дополнительные уроки, естественно, не бесплатно. Договор на обучение не выдали, ничего не могла добиться. В итоге сдала экзамены с третьего раза, права получила, но сама на машине не езжу, боюсь и желания уже нет".

Быть может, это пресловутый женский взгляд на вопрос обучения вождению? Впрочем, нашли мы и мужское мнение об автошколе.

"Учился вождению два года назад, — рассказывает Андрей П. – Название автошколы не буду говорить, но впечатления не очень. Теорию там просто читали из ПДД, на вождении было только три упражнения из всех обещанных. Было всякое: без предупреждения повышали плату за ГСМ, и учебные машины были в плохом состоянии, часто ломались. Минимум полезных советов и рекомендаций, вытягивал их буквально из инструктора сам. Экзамены в итоге сдал, но от обучения остались эмоции неприятные".

Мнение эксперта

Кое-кто из опрашиваемых при подготовке данного материала бывших учеников автошкол вспоминал также такие моменты, как вымогательство денег по тем или иным моментам, запугивание провалом экзаменов, в какой-то школе и вовсе не было лицензии и обещалось "решить вопрос" через школы-партнеры и прочее-прочее. Но так ли страшен черт, как его малюют? Прокомментировать ситуацию нам согласились в одном из барнаульских учебных заведений.

"К сожалению, подобные случаи происходят нередко. Мы рекомендуем перед обращением в автошколу проверить, есть ли у нее лицензия, какой автопарк представлен и какие преподаватели работают. Как правило, большинство сведений можно получить на сайте компании, но можно и обратиться непосредственно в офис учебного заведения, — говорит директор автошколы "Авангард" в Барнауле Елена Эльберг. – Важны и отзывы – серьезная автошкола дорожит репутацией и не допустит нарушений в своей работе. В договоре прописаны все условия, которые не подлежат изменению на период обучения. Так, в нашей автошколе работают только опытные и профессиональные преподаватели ПДД и автоинструкторы, представлен современный автопарк технически исправных автомобилей. Для нас важно, чтобы наш ученик впоследствии чувствовал себя уверенно на дорогах и в любой ситуации, связанной с вождением автомобиля. Именно поэтому в курс обучения нами были включены такие моменты, как практика контроля за состоянием авто, замены прокола колеса, пользования АЗС, алгоритм грамотных действий в случае ДТП, подготовка к общению с инспекторами ГИБДД и т.д. То есть люди, прошедшие обучение в нашей автошколе, впоследствии полностью готовы к любым ситуациям, случающимся в водительской практике, что немаловажно".

Таким образом, выбор остается за вами – потратить немного времени, чтобы выбрать хорошую автошколу, или отнести деньги непрофессионалам и быть впоследствии разочарованным, получив страх и неуверенность в вопросе вождения. Все-таки мы вам советуем сделать правильный поворот в этом нелегком вопросе и совершить грамотную "парковку" в профессиональной автошколе. "У"дачи на дорогах.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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