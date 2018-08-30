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Новости

Голикова рассказала о стратегии правительства по повышению размера пенсий

, ИА "Амител"
Коэффициент замещения утраченного заработка трудовой пенсией по старости должен достигать 40%

Фото: tass.ru

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова в эфире Первого канала сообщила о планах правительства предложить стратегию достижения размера пенсии не менее 40% от заработка с учетом внесенных президентом параметров, пишет "Парламентская газета".

Голикова напомнила о принятии в июне 1952 года на 35-й сессии Генеральной конференции Международной организации труда Конвенции МОТ о минимальных нормах социального обеспечения (№102), которая предусматривает, что коэффициент замещения утраченного заработка трудовой пенсией по старости должен достигать 40%.

"Методология, по которой МОТ считает эти 40%, отличается от того упрощенного подхода, который существует у нас, в том числе в публичном пространстве, когда берется средний размер пенсии и соотносится со средней зарплатой по экономике. По конвенции несколько по-другому, поэтому мы как правительство и вносили ее вместе с пенсионным пакетом, потому что предполагали более высокие темпы индексации пенсии, чем те, которые традиционно складывались на протяжении предыдущих лет", — пояснила Голикова.

"И сейчас с учетом тех коррективов, которые внес сегодня президент страны в те законодательные решения, которые ранее были внесены в правительство, нами будут изменены финансовые расчеты и, соответственно, предложена стратегия достижения этих 40%", — добавила она.

Отмечается, что в соответствии с требованиями этой конвенции Министерством труда и социальной защиты РФ была разработана методика расчета коэффициента замещения прежнего заработка для социального обеспечения по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. Ожидается, что этот документ вступит в силу одновременно с законопроектом о совершенствовании пенсионной системы в январе 2019 года.

В среду, 29 августа, президент Владимир Путин выступил с телеобращением по вопросу совершенствования пенсионной системы. Он предложил установить для женщин возраст выхода на пенсию на уровне 60 лет, предусмотреть досрочный выход на пенсию для многодетных матерей, снизить стаж для досрочного выхода на пенсию, а также разработать расширенные гарантии для граждан предпенсионного возраста.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что на реализацию предложений главы государства по пенсионным изменениям потребуется порядка 500 миллиардов рублей в течение шести лет.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

30.08.2018 10:18
- гость -

заживет по полной "новому" с нашим правительством и президентом

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