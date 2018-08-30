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Россия оказалась лидером по инвестициям в Украину в 2018 году

, ИА "Амител"
Суммарно Украина получила 1,259 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций

Фото: winallos.com

Россия стала самым крупным инвестором Украины в первой половине 2018 года, вложив за этот период в экономику соседа 436 миллионов долларов, что составляет 36% от всех иностранных инвестиций в этой стране, сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

Вслед за Россией по объему инвестиций следуют Кипр (219 миллионов долларов), Нидерланды (207,7 миллиона долларов), Австрия (58,7 миллиона долларов), Польша (54,1 миллиона долларов), Франция (46,9 миллиона долларов) и Великобритания (43,4 миллиона долларов).

Суммарно Украина получила 1,259 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций. При этом чистый приток средств по финансовому счету за январь-июнь 2018 года составил 922 миллиона долларов, что на 30,8% меньше, чем годом ранее.

В общей массе основная доля средств была инвестирована в финансовую и страховую сферы — 750 миллионов долларов, или 59,6%. Около 10% — в оптовую и розничную торговлю, 8,2% — в промышленность.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

30.08.2018 10:48
- гость -

Дык, а где местная шпана во главе с босей, утверждавшая, что нет такой страны как Украина...

0  0
30.08.2018 10:57
- гость -


30.08.2018 10:48
- гость -
Страна есть, государства нет. У нас так же.

0  0
30.08.2018 11:27
Злая гостья

Инвестиции в недружественное государство, прошу заметить.

0  0
30.08.2018 11:38
- гость -


30.08.2018 11:27
Злая гостья
Это не государство, это фашистская хунта, ОПГ. Хунты приходят и уходят, а русский (он же и украинский) народ остаётся.

0  0
30.08.2018 11:43
- гость -

11:38
- гость -

А какая хунта расстреляла в 1993 году Белый Дом?

0  0
30.08.2018 11:46
- гость -


30.08.2018 11:43
- гость -
А это наша такая же хунта. Она и сейчас у власти. Антисоветский мятеж по всему СССР случился. Вы из комы только что вышли?

0  0
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