Россия оказалась лидером по инвестициям в Украину в 2018 году

Россия стала самым крупным инвестором Украины в первой половине 2018 года, вложив за этот период в экономику соседа 436 миллионов долларов, что составляет 36% от всех иностранных инвестиций в этой стране, сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

Вслед за Россией по объему инвестиций следуют Кипр (219 миллионов долларов), Нидерланды (207,7 миллиона долларов), Австрия (58,7 миллиона долларов), Польша (54,1 миллиона долларов), Франция (46,9 миллиона долларов) и Великобритания (43,4 миллиона долларов).

Суммарно Украина получила 1,259 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций. При этом чистый приток средств по финансовому счету за январь-июнь 2018 года составил 922 миллиона долларов, что на 30,8% меньше, чем годом ранее.

В общей массе основная доля средств была инвестирована в финансовую и страховую сферы — 750 миллионов долларов, или 59,6%. Около 10% — в оптовую и розничную торговлю, 8,2% — в промышленность.