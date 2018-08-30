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Водитель автобуса в Барнауле предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Как сообщили в краевой прокуратуре, водитель автобуса №24 после совершения остановки на "Новом рынке" в районе дома №113 по проспекту Ленина, не убедившись в отсутствии пассажира, закрыл заднюю входную дверь.

В результате этого левая рука пассажирки пенсионного возраста оказалась зажата. Затем, как отмечают в правоохранительном ведомстве, водитель начал движение, протащив женщину с зажатой рукой несколько метров за автобусом.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка получила телесные повреждения, которые причинили тяжкий вред здоровью.

Рассмотрением уголовного дела займется Железнодорожный районный суд Барнаула.